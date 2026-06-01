Magda Linette nie mogła dłużej tego ukrywać. Intymne wyznanie

Magda Linette w środowisku tenisowym nie jest postacią anonimową. Poznanianka od wielu już lat z dumą reprezentuje Polskę na światowych kortach i miała okazję trzykrotnie zaprezentować się na letnich igrzyskach olimpijskich. Niestety, z Rio de Janeiro, Tokio i Paryża wróciła bez medalu.

34-latka dba o bliski kontakt ze swoimi kibicami, dlatego też aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Bardzo często tenisistka publikuje w sieci kadry w profesjonalnych sesji zdjęciowych, co powtórzyła i tym razem. W jej najnowszej publikacji jednak większą uwagę internautów przykuło nie samo zdjęcie, a opis, w którym Linette zdecydowała się na poruszające i bardzo intymne wyznanie.

Magda Linette zamroziła komórki jajowe. "Osobisty, trudny i potrzebny krok"

W marcu 2025 roku organizacja WTA ogłosiła specjalne świadczenia dla tenisistek, które chciałyby zdecydować się na powiększenie rodziny. W programie uwzględniono m.in. płatne 12-miesięczne urlopy macierzyńskie, a także granty na pokrycie kosztów zapłodnienia in vitro i zamrożenia komórek jajowych, z których - jak się okazuje - postanowiła skorzystać Magda Linette.

Nasza tenisistka w obszernych wpisie poinformowała o rozmowie z dziennikarką "The New York Times", Tanią Ganguli, w której wyznała ona, że zdecydowała się na procedurę zamrożenia komórek jajowych, aby w przyszłości móc założyć rodzinę. Już na samym wstępie Poznanianka przyznała, że sportsmenki decydują się na wiele wyrzeczeń, aby ich kariera trwała jak najdłużej, zapominając o życiu prywatnym. Ona nie chciała jednak popełnić tego błędu.

"W sporcie często pokazujemy tylko wynik, podróż, trening, kolejny cel. Dużo rzadziej mówi się o tym, co zostaje poza kadrem. O tym, że przez lata omijają mnie urodziny najbliższych. Że nie widzę z bliska, jak dorastają moi siostrzeńcy. Że nie zawsze jestem obok, kiedy moi rodzice tego potrzebują. Że choć jestem dostępna online, czasem mam poczucie, jakbym była obok życia, które dzieje się beze mnie. (...) Tenis dał mi bardzo wiele, ale też wiele zabrał. Dlatego coraz częściej zadaję sobie pytania, których kiedyś unikałam. O przyszłość. O rodzinę. Nie chcąc, żeby ominęła mnie kolejna ważna rzecz, zdecydowałam się zrobić krok, który był dla mnie bardzo osobisty, trudny i potrzebny" - ogłosiła.

Rozwiń

W wywiadzie dla "The New York Times" Linette wyznała, że w 2024 roku, a więc jeszcze przed ogłoszeniem świadczeń dla tenisistek, zwróciła się ona do Sloane Stephens z prośbą o radę. Amerykanka bowiem już wcześniej zdecydowała się na zamrożenie komórek jajowych. Ostatecznie Polka procedurę przeszła w ojczyźnie w październiku ubiegłego roku. I choć obawiała się, czy przyjmowane przez nią leki nie zakłócą wyników obowiązkowych testów antydopingowych, postanowiła zaryzykować. Nasza zawodniczka nie jest jednak jedyna. Podobną decyzję podjęły w ostatnim czasie także m.in. Desirae Krawczyk i Beatriz Haddad Maia.

Magda Linette Piotr Fotek East News

Magda Linette Martin Keep AFP

Magda Linette Scott Taetsch AFP





DJB. Emocje w finałach Ligi Mistrzów. Który mecz był najciekawszy? WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO