Magda Linette sprawiła niemałą sensację podczas tegorocznego Australian Open. Poznanianka dotarła aż do półfinału imprezy, gdzie ostatecznie przegrała z Aryną Sabalenką. Teraz polska tenisista udała się do Stanów Zjednoczonych, by przygotować się do kolejnego turnieju. Podczas wizyty na Florydzie 30-latka wybrała się na mecz hokeja. Jak się okazuje, nie poszła tam sama.