Magda Linette gorzko zarobkach w tenisie. Przerwała milczenie w sprawie emerytur tenisistów

Magda Linette to obecnie druga po Idze Świątek najlepsza tenisistka w Polsce. Poznanianka zajmuje 40. miejsce w rankingu WTA, a jej największymi sukcesami są: półfinał wielkoszlemowego Australian Open oraz zwycięstwo w tegorocznym turnieju WTA w Pradze po polskim finale z Magdaleną Fręch.

Nowe doniesienia w sprawie zarobków Linette. Nie jest kolorowo

W tym samym wywiadzie sportsmenka otworzyła się także na temat pieniędzy. Otwarcie przyznała, że nie jest ustawiona finansowo do tego stopnia, by już nic w życiu nie robić.

"Moja sytuacja nie jest na tyle dobra, by móc tak powiedzieć. Tenisiści są w specyficznej sytuacji, gdyż każdy teoretycznie widzi ich zarobki. Teoretycznie, ponieważ sumy, które znajdujemy w internecie, nie uwzględniają podatków, kosztów utrzymania teamu, kosztów leczenia kontuzji, lotów, zakwaterowania itd. Stawki podatkowe są różne w zależności od kraju, w którym gramy " - opowiada bez ogródek Linette.

"My całe życie gramy w tenisa, często nie mamy rozeznania w finansach. Nie mamy takiego miejsca, w którym można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, w co zainwestować itd. To niebezpieczna sytuacja, ponieważ wielu ludzi przychodzi i oferuje pomoc. Chcą pomóc, ale mogą też chcieć zarobić na tenisistce czy tenisiście".