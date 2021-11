Na początku października Robert Lewandowski ruszył z nowym biznesem . Wraz z innymi współudziałowcami otworzył restaurację "Nine's" w XIX-wiecznej zabytkowej Warzelni na terenie Browarów Warszawskich. Lokal usytuowany jest na czterech poziomach: na najniższym znajduje się Sports Bar, na kolejnych dwóch restauracja, a na ostatnim Strefa Kibica z trybunami sportowymi i telebimem.



Miejsce firmowane nazwiskiem najbardziej znanego polskiego piłkarza szybko zyskało sporą popularność. I stało się... obiektem żartów. Zaczęło się od komentarza jednego z klientów, który żalił się, że gościł w "Nine's Restaurant & Sports Bar", lecz - ku jego rozczarowaniu - nie został obsłużony przez "Lewego". Internauci szybko podłapali temat.



"Jedliśmy pyszne curry i wyborny sernik. Co więcej, pan Robert przyszedł do nas, opowiedział o każdym daniu", "Wszystko było pyszne! Z rachunkiem przyszedł sam Pan Robert!", "Największy minus, że Pan Robert ciągle ukradkiem zagląda zza lady do talerza gościom czy aby na pewno wszystko zjedli", "Po tym jak usiedliśmy do stołu, zza lady wydawniczej podszedł do nas Pan Robert i powiedział, że z uwagi na pełną sale oczekiwanie na posiłek będzie nieco dłuższe. Aby umilić nam ten czas, została nam udostępniona kolekcja trofeum oraz medali, tak po prostu do obejrzenia i przymierzenia" - czytamy w humorystycznych komentarzach w sieci.

Reklama

Zdjęcie Robert i Anna Lewandowscy podczas randki w Wenecji /Backgrid UK /East News



Magda Gessler szczerze o restauracji Roberta Lewandowskiego

Poważniej do sprawy podeszła najpopularniejsza polska restauratorka, Magda Gessler. A wiedzę ma - można powiedzieć - zakulisową, ponieważ to jej syn, Tadeusz Müller, jest kucharzem w knajpie Roberta Lewandowskiego. Swoją opinią podzieliła się z Filipem Borowiakiem z "Faktu".

Tadeusz bardzo mało mówi o swoim projekcie. Wiem, że dwa lata bardzo ciężko pracował. Koncepcja, którą wybrał Robert Lewandowski dla restauracji "Nine’s", jest jego koncepcją. On chciał light kuchnię, kuchnię wegetariańską. Jest to w dużym zderzeniu z ludźmi, którzy kochają sport, a przynajmniej z tymi, którzy kochają futbol. Zobaczymy, jak "Nine’s" będzie teraz działał. Czy podziała kolor czy jednak schabowy. Bardzo to jest ciekawe. Są kolejki, bo nawet na 250 osób. Jest to nieprawdopodobne, dlatego że w zasadzie przez cały tydzień jest lajt, a na weekend wszyscy by chcieli golonkę - powiedziała.

Czy wróży knajpie "Lewego" i swojemu synowi sukces? Wygląda na to, że tak, lecz pod jednym warunkiem.

Tadeusz chyba daje sobie z tym radę i zdaje sobie sprawę, jakiego ma klienta. Zrobił to genialnie, moim zdaniem. Jest to naprawdę projekt życia i myślę, że jeżeli ekipa, z którą pracuje Tadeusz, zrozumie, na czym polega sukces, że to nie tylko wyniki finansowe, ale że na początku trochę się dokłada, to wygrają - stwierdziła.

Kucharz o daniach przygotowywanych w restauracji Lewandowskiego

Wcześniej na łamach tej samej gazety Tomasz opowiadał, co on i ekipa serwują w lokalu. Wyjawił, że do większości dań dorzucany jest miks liści azjatyckich, by amerykańskie potrawy zyskały na lekkości.



Mówił również, że Lewandowski kosztował wcześniej całego menu.



Próbował całego menu, a najbardziej smakowało mu wegańskie danie z wędzonego awokado z wegańskim mięsem. Polubił też precle rzemieślnicze, które robimy z ciasta neapolitańskiego, parzonego w piwie, dzięki czemu zyskują niesamowitą chrupkość. Są pieczone w piecu szamotowym zdradził.

Zdjęcie Nowa restauracja, której współwłaścicielem jest Robert Lewandowski / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

Nine's - tak wygląda restauracja, której współwłaścicielem jest Lewandowski 1 / 8 Robert Lewandowski otwiera swój nowy biznes - to łączący funkcję restauracji i baru sportowego lokal NINE'S w Warszawie. "Lewy" jest jednym ze współwłaścicieli owego przybytku. Źródło: INTERIA.PL Autor: Zbigniew Czyż udostępnij

ROBERT LEWANDOWSKI ODPOWIADA NA TEMAT HAALANDA