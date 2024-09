Magda Fręch odnosi zwycięstwo. Małysz nie mógł się powstrzymać. Oto co napisał

Adam Małysz reaguje na sukces Magdaleny Fręch

Dotąd z polskich tenisistek tylko Iga Świątek, Agnieszka Radwańska, Magda Linette mogły poszczycić się zdobytym tytułem singlowym WTA. Do tego zacnego grona właśnie dołączyła Magdalena Fręch , która wygrała turniej WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze .

Co ciekawe, sukces Magdaleny Fręch bardzo poruszył też innego utytułowanego polskiego sportowca, mianowicie Adama Małysza. Były skoczek najwyraźniej jest fanem tenisa i samej Magdy, gdyż na jego profilu na Instagramie pojawił się post dedykowany właśnie jej.

Magdalena Fręch ochłonęła po wygranej i przerwała milczenie

Magdalena Fręch potrzebowała trochę czasu po swoim wielkim sukcesie, by przemówić do fanów i podziękować im za wsparcie. We wtorkowe popołudnie zamieściła post na Instagramie, w którym podzieliła się swoją radością.