Anna i Robert Lewandowscy od momentu, gdy na świat przyszła ich pierwsza córka, postanowili wspólnie, że zadbają o prywatność swoich pociech i na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach będą zasłaniać ich twarze, aby zapewnić im beztroskie dzieciństwo i nie narażać ich na hejt już od najmłodszych lat . W ostatnim czasie jednak trenerka fitness i kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zmienili nieco swoje podejście do sytuacji. Pod koniec marca ich starsza córka Klara zaliczyła pierwsze publiczne wystąpienie , wychodząc na murawę Stadionu PGE Narodowego w Warszawie u boku ojca podczas meczu Polska - Estonia . W czerwcu podczas sparingu z Turcją "Lewemu" w trakcie wyjścia na boisko towarzyszyły natomiast już obie pociechy.

Maffashion zabrała głos ws. hejtu wobec córek Anny i Roberta Lewandowskich. "Jesteście parszywi"

Celebrytka dodała, że w dużym stopniu do hejtu wobec dzieci osób znanych przyczyniają się portale plotkarskie, które pozwalają internautom komentować artykuły, nie moderując wpisów zawierających nienawistne, a czasami nawet wulgarne słowa. "A wracając do wszystkich ludzi, którzy potrafią w taki sposób skrytykować małe dziecko - jesteście parszywi. Coś okropnego. Nie wyrażam na takie rzeczy zgody. Oczywiście każdy mieć swoją opinię i swoje zdanie, ale nie takie rzeczy w Internecie. Zachowajcie to dla siebie albo leczcie swoją frustrację, swoje kompleksy w inny sposób" - podsumowała Kuczyńska.