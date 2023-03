Madison Keys przekazała radosne wieści. Natychmiastowa reakcja kibiców

Madison Keys zaręczona. Jej partner także jest tenisistą

Madison Keys w 2017 roku zaczęła spotykać się z Bjornem Fratangelo. To, co połączyło tę dwójkę, to z pewnością miłość do sportu. Mężczyzna bowiem również spełnia się jako tenisista, nie może jednak pochwalić się tak imponującą listą osiągnięć, co jego partnerka.