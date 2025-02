Maciej Rybus znów na celowniku rosyjskich mediów. Zapytali, a Polak podał kwotę

Maciej Rybus stał się ostatnio po raz kolejny bohaterem rosyjskich mediów. Polski piłkarz mieszkający na co dzień w Rosji wciąż nie może znaleźć pracy i póki co gra w ligach amatorskich, nie zarabiając przy tym zbyt wiele. Pojawiały się plotki dotyczące tego, że miał zamiar nawet zakończyć piłkarską karierę. Póki co Rybus się jednak nie poddaje i jasno mówi o tym, ile pieniędzy jest mu potrzebnych do przeżycia. Okazało się, że o wiele więcej niż zarabia wielu Rosjan.