Maciej Rybus miał powody do świętowania. Wyjątkowa chwila, i to z kim u boku

Życie Macieja Rybusa w ostatnich latach nie było usłane różami. Po wybuchu wojny w Ukrainie jako jeden z niewielu polskich piłkarzy nie zdecydował się na powrót do kraju, wybierając w ten sposób swego rodzaju medialną "banicję". Rybus stał się w Polsce persona non grata i definitywnie zamknął sobie drzwi do powrotu do reprezentacji.

Nie układało mu się także w klubie. Pobyt w Spartaku Moskwa, dokąd przeniósł się z Lokomotiwu potrwał tylko rok. Jeszcze gorzej wyglądała jego przygoda z Rubinem Kazań. Przez liczne problemy zdrowotne rozegrał dla niego zaledwie 8 spotkań. Obie strony uznały, że nie ma to sensu i umowa została rozwiązana.

Maciej Rybus rozstał się z żoną. Nie planuje jednak opuszczać Rosji

Chociaż Rybusem ponoć interesowało się wciąż wiele klubów, ostatni oficjalny mecz rozegrał on 25 maja 2024 roku. Do tej pory nie znalazł nowego pracodawcy, nie licząc amatorskiego klubu Aminevo, gdzie nie zarabiał. I wszystko wskazuje na to, że wkróce oficjalnie zakończy on karierę. A w międzyczasie pojawiły się problemy w życiu osobistym.

Pod koniec ubiegłego roku gruchnęła wiadomość o rozstaniu i rozwodzie Rybusa z Laną Bajmatową. Rosyjski portal "Life", przekazał, że kobieta złożyła pozew o rozwód oraz podział majątku małżeńskiego. Moskiewski sąd przychylił się do tego wniosku i oficjalnie zatwierdził rozwód. Para dzieli się w związku z tym opieką nad dwójką synów.

Rybus opublikował zdjęcie z synami. Świętowali wspólnie

W niedzielę Rybus miał jednak powody do świętowania i szansę na to, aby choć na chwilę zapomnieć o problemach, z którymi się zmaga. Świętował on urodziny jednego z synów, czym pochwalił się w mediach społęcznościowych.

Maciej Rybus świętujący urodziny syna Instagram/m.rybus_31 materiały prasowe

Rybus mimo rozstania nie zamierza opuszczać Rosji, o czym informował m.in. "Fakt". Jak podkreślał, jego priorytetem jest stały kontakt z synami - Robertem i Adrianem i możliwość aktywnego uczestniczenia w ich życiu, czego dowodem jest powyższe zdjęcie. To właśnie dzieci miały być głównym powodem, dla którego nie planuje przeprowadzki do Polski po rozwodzie.

Maciej Rybus PIOTR SZCZEPANSKI/REPORTER East News

Maciej Rybus Piotr Kucza Newspix.pl

Maciej Rybus MIKE KIREEV AFP