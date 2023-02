Sport jest dla Macieja Kurzajewskiego jednym z centralnych punktów codzienności. Od lat zajmuje się dziennikarstwem sportowym, ma na koncie relacjonowanie m.in. zawodów Pucharu Świata (w tym ostatniego konkursu w Zakopanem) i igrzysk olimpijskich. Oprócz tego sam jest aktywny fizycznie. Całkiem niedawno ogłosił, że rozpoczął przygotowania do udziału w wyścigu Ironman 2023 . "Skąd to zaskoczenie?! Skoro słowo się rzekło, to dzisiaj oficjalne potwierdzenie mojego startu w Ironman Gdynia 2023" - wyjaśnił we wpisie w mediach społecznościowych.