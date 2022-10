Maciej Kurzajewski jest doskonale znany polskim kibicom. Od lat, podobnie jak niegdyś jego ojciec Czesław Kurzajewski, zajmuje się dziennikarstwem sportowym . Kojarzony jest głównie z telewizyjnym komentarzem do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich i do igrzysk olimpijskich . Ale nie tylko. Od pewnego czasu prowadzi też " Pytanie na śniadanie ".

W sprawę włączyła się była żona dziennikarza TVP, Paulina Smaszcz . W internecie zamieściła zdecydowane i mocne komentarze na temat eksmęża oraz jego nowego związku. "Ile można kłamać, oszukiwać, zdradzać, zaprzeczać, manipulować, zatajać, zapewniać, robić z gęby cholewę? No ile? Dla naszej całej rodziny ta sytuacja była już nie do zniesienia i zakłócała naszą codzienność. Jeśli tak jak pisze Kasia, to miłość, to życie daje im drugą szansę, by teraz ta miłość była bez zdrad, kłamstw, manipulacji, oszukiwania partnera, partnerki, dzieci, rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, osób, które im sprzyjają" - napisała.

Reakcja Macieja Kurzajewskiego na wpis Pauliny Smaszcz, po tym, jak ujawnił swój związek z Katarzyną Cichopek. "Nie pozwolę"

Wygląda na to, że w opinii Macieja Kurzajewskiego miarka się przebrała i to najwyższa pora, by oficjalnie odpowiedzieć na stanowisko eks. Zrobił to w najnowszym wpisie na Instagramie. Zaznaczył, że co prawda o kulisach rodzinnych spraw informował nie będzie, ale za to nie godzi się na - jak sugeruje - mijanie się z prawdą byłej żony.