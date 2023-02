Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdza! "Skąd to zaskoczenie?!". Co na to Katarzyna Cichopek?

Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdza swój start w zawodach IRONMAN. Jego zdaniem to dość naturalna kolej rzeczy, wszak swego czasu zadeklarował taki ruch. "Skąd to zaskoczenie?! Skoro słowo się rzekło" - napisał w mediach społecznościowych. Płyną słowa wsparcia. Co na to wszystko Katarzyna Cichopek? Głosu publicznie nie zabrała, ale bez cienia wątpliwości można uznać, że będzie mocno trzymała za niego kciuki.