"Są postacie, których pozostanie będzie wywoływać kontrowersje. Myślę przykładowo o Macieju Kurzajewskim . Manifestował konserwatywny styl życia, zgodny z polityką partii, ale kłóciło się to z jego prywatnym postępowaniem, romansem i rozpadem małżeństwa, o którym wiemy z tabloidowych portali. Nie interesuje mnie jego życie prywatne, ale mimo wszystko wpływa to na jego wizerunek. Na ten dysonans, hipokryzję ludzie będą zwracać uwagę" - oceniał dr hab. prof. UKSW Piotr Drzewiecki w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Skoro poprzednia władza potrafiła zwolnić 200 osób albo i więcej, to nie jest wykluczone, że tym razem będzie podobnie. I to tym bardziej że teraz są ku temu powody

Niezręczna sytuacja w "Pytaniu na śniadanie". Maciej Kurzajewski zareagował błyskawicznie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zakończyli urlop w Stanach Zjednoczonych i wrócili do pracy. W środę 20 grudnia zasiedli na kanapach dla prowadzących "Pytanie na śniadanie". W studiu gościli m.in. Aleksandrę Grysz, która zrecenzowała im oraz widzom to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w show-biznesie. Poruszyła temat księżnej Kate . Wspomniała, że ta upubliczniła ostatnio swoje zdjęcie sprzed lat.

Z odsieczą natychmiast ruszył jej partner. "To była niepotrzebna uwaga. Miało być miło, Olu..." - upomniał koleżankę. To jednak nie zakończyło tematu. "Nie wiem, czy my nie jesteśmy w tym samym wieku" - stwierdziła Cichopek, co zachęciło Grysz do próby pociągnięcia jej za język. Zaczęła dopytywać dziennikarkę o... rok jej narodzin. Okazało się, że i Katarzyna i żona księcia Williama przyszły na świat w podobnym czasie - w 1982 roku.