Po wyborach parlamentarnych może dojść do sporych zmian kadrowych w TVP. Z słów Piotra Drzewieckiego wynika, że jako jeden z pierwszych z posadą może pożegnać się związany ze sportem i "Pytaniem na śniadanie" Maciej Kurzajewski, co dla widzów byłoby pewnie sensacją. "Manifestował konserwatywny styl życia, zgodny z polityką partii, ale kłóciło się to z jego prywatnym postępowaniem, romansem i rozpadem małżeństwa, o którym wiemy z tabloidowych portali" - tłumaczy dr hab. prof UKSW.