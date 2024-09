WAG reprezentacji Polski w skokach narciarskich nie chciała być jednak osobą rozpoznawalną głównie ze względu na swojego męża i postanowiła wrócić do sportu . Tym razem wybrała ona jednak zupełnie inną ścieżkę kariery zawodowej i... została triathlonistką.

Agnieszka Kot o krok od podium w triathlonowych mistrzostwach Europy. Wielki sukces żony Macieja Kota

Kilka dni temu Agnieszka Kot opublikowała w mediach społecznościowych dość wymowne nagranie, na którym zaprezentowała się w biało-czerwonym trykocie. "Czas na przygodę życia i realizację celów sportowych" - napisała wówczas, dając do zrozumienia, że już wkrótce wystartuje w bardzo ważnych zawodach.

Jak się teraz okazuje, żona polskiego skoczka wzięła udział w triathlonowych mistrzostwach świata w Vichy i zmagania zakończyła tuż za podium, a więc na czwartym miejscu. Jest to naprawdę imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że dla Kot była to pierwsza w karierze tak prestiżowa impreza. "Dziękuję tym, którzy we mnie uwierzyli" - przekazała triathlonistka, chwaląc się zdjęciami z zawodów.