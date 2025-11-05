Ma partnerkę o kilka lat starszą od swojego syna. Ojciec Yamala zaręczony
Ledwo w mediach pojawiła się informacja o zakończeniu związku Lamine Yamala z Nicki Nicole, a teraz o piłkarzu znów zrobiło się głośno. Tym razem jednak ze względu na miłosne podboje nie jego, a jego ojca. Mounir Nasraoui ogłosił zaręczyny ze swoją znacznie młodszą partnerką, Khristiną. Informacja o ich relacji, upubliczniona w mediach społecznościowych, wzbudziła w sieci ogromne emocje.
Lamine Yamal to jedno z najgorętszych nazwisk współczesnego futbolu. Młody zawodnik FC Barcelona, uznawany za jeden z największych talentów w historii klubu, już w wieku nastoletnim zapisał się w historii katalońskiego giganta. Zadebiutował w pierwszym zespole jako najmłodszy piłkarz w XXI wieku, a jego błyskotliwa gra, szybkość i dojrzałość na boisku zachwyciły kibiców na całym świecie. W barwach reprezentacji Hiszpanii również błyszczy, udowadniając, że przyszłość należy właśnie do niego.
Ostatnio jednak o młodym gwiazdorze mówi się nie tylko w kontekście sportowych sukcesów - media szeroko rozpisywały się o jego życiu uczuciowym, plotkując o pierwszych miłosnych doświadczeniach nastolatka, które stały się tematem internetowych dyskusji.
Ojciec Lamine Yamala zaręczony. Jego wybranka jest starsza o pięć lat od piłkarza Barcelony
Tymczasem na pierwszy plan znów wysunął się jego ojciec, Mounir Nasraoui. O mężczyźnie od dawna wiadomo, że nie stroni od blasku reflektorów. Często pojawia się w mediach społecznościowych, komentując karierę syna i dzieląc się swoim życiem prywatnym. Teraz znów zrobiło się o nim głośno - tym razem za sprawą zaręczyn z dużo młodszą partnerką.
Jak podała Marca, Nasraoui oświadczył się swojej ukochanej Khristinie, a informacją pochwalił się w sieci, publikując wspólne zdjęcie z emotikonami czarnego serca i pierścionka. Wpis jednoznacznie potwierdził, że przed ojcem Yamala rysuje się wizja ślubu.
Nowa narzeczona Nasraouiego ma 23 lata, czyli o zaledwie pięć lat więcej niż Lamine. To właśnie ta niewielka różnica wieku wzbudziła wśród internautów sporo emocji. Choć o samej Khristinie wiadomo na razie niewiele, wiele wskazuje na to, że Mounir Nasraoui wkrótce sam ujawni więcej szczegółów o ich relacji.
Mimo medialnego szumu relacje między ojcem a synem pozostają bardzo dobre. To właśnie Mounir od najmłodszych lat wspierał Lamine'a w rozwoju kariery, towarzysząc mu w drodze na szczyt. To on zaprowadził go na pierwsze treningi, dopingował podczas meczów młodzieżowych i do dziś aktywnie uczestniczy w jego życiu sportowym.