Ma o 24 lata młodszą partnerkę. Strasburger się wygadał, znów zostanie ojcem

Katarzyna Pociecha

Michał Milowicz, Karol Strabsurger i Rafał Sonik gościli w "Pytaniu na śniadanie", gdzie rozprawiali o doświadczeniu późnego ojcostwa. W pewnym momencie gospodarz "Familiady" zdradził, że jego siedzący obok kolega w tym roku znów zostanie tatą. Okazuje się, że młodsza o 24 lata partnerka Rafała Sonika jest w drugiej ciąży. Pierwsze dziecko urodziła sześć miesięcy temu.

Ostatnio na kanapie "Pytania na śniadanie" gościli Michał Milowicz, Rafał Sonik oraz Karol Strasburger, którzy na antenie opowiadali o późnym ojcostwie. To coś, czego doświadczył każdy z nich. Gospodarz "Familiady" mówił o owocu miłości z młodszą o 37 lat Małgorzatą Weremczuk, czyli kończącej w tym roku 7 lat córce. Przy tej okazji zdradził, że siedzący obok Sonik niebawem znów zostanie ojcem.

"Kolega i tak nas przebija, bo ma w drodze dziecko dopiero, więc on jest młody" - wypalił, wskazując na niegdysiejszego zwycięzcę rajdu Dakar. Sam zainteresowany potwierdził i nawiązał do faktu, że w październiku zeszłego roku jego partnerka urodziła ich pierwsze wspólne dziecko, synka Radosława. Wyjawił, że następny poród planowany jest na podobny okres, czyli na październik.

Dziecko urodzi się w październiku, wycelowaliśmy co do dnia, urodziny będą mieli najprawdopodobniej tego samego dnia albo w odstępie jednego dnia
- obwieścił.

Wytłumaczył również, skąd decyzja o dość rychłym powiększeniu rodziny. Odniósł się do faktu, że jest już ojcem dwóch chłopców: 6-miesięcznego Radosława i 10-letniego Gniewka. Mamą starszego syna jest Karolina Sołowow, z którą Sonik swego czasu był zaręczony. "Pomyślałem o tym, co będzie, jak [synowie] zaczną dorastać. I doszedłem do wniosku, że dużo lepiej, jeśli będzie ich dwóch, trzech, a może nawet czterech, bo będą się wtedy wzajemnie wspierać" - stwierdził.

    Rafał Sonik zostanie ojcem po raz trzeci. Drugi syn urodził się sześć miesięcy temu

    "Zostałem po raz drugi Ojcem. Radosław. Radzio. Radość" - cieszył się Rafał Sonik we wpisie w mediach społecznościowym datowanym na 3 października 2025 roku. "Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego Syna - czystą, ogromną Radość! Ponowne Ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar" - dodał.

    Wspomniał również o Gniewku, dzięki któremu w 2016 roku po raz pierwszy poznał smak ojcostwa. Z bólem przyznał, że w gdy chłopiec miał 6 lat, on i Karolina Sołowow doszli do wniosku, że ich rodzina się nie utrzyma. "To była największa porażka mojego życia, bolesna, zostawiająca głęboki ślad. Drogi moje i Karoliny - mojej byłej Narzeczonej - definitywnie się rozeszły" - opisał.

    Obecnie sportowiec związany jest z młodszą 24 lata Izabelą Głogowską. Są parą od trzech lat i wiodą szczęśliwe życie. Od czasu do czasu chwalą się w mediach społecznościowych osobistymi zdjęciami. Przy okazji ostatniego dnia kobiet Sonik opublikował fotografię ukochanej z wielkim bukietem czerwonych róż i napisał, jak wiele znaczy dla niego obecność Izabeli.

    Na co dzień Rafał Sonik prowadzi też działalność filantropijną i biznesową, inwestuje również m.in. w nieruchomości. Jego majątek szacowany jest na ponad 300 mln zł.

    Para uśmiechniętych ludzi obejmuje się, trzymając ozdobny chleb z piernikową dekoracją na tle ośnieżonych gór i kolejki linowej.
    Rafał Sonik z ukochanąPawel MurzynEast News
    Starszy mężczyzna w marynarce w kratę i zielonej koszulce pozuje na tle rozmazanego tłumu i czarno-fioletowej ścianki.
    Karol StrasburgerArtur Zawadzki/REPORTER East News
    Zawodnik w czerwonym kombinezonie i kasku prowadzi sportowego quada po piaszczystym terenie nad wodą, wokół widać unoszący się piasek będący efektem dynamicznej jazdy.
    Rafał SonikJULIEN DELFOSSEAFP
