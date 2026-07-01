Modlitwy za mundialową rywalizację będą wznoszone w Szczyrku w najbliższą niedzielę 5 lipca. To wakacyjna inicjatywa, która ma opierać się nie tylko na elemencie duchowym, ale i czysto ludzkim, zachęcając dzieci oraz młodzież szkolną do aktywnego wypoczynku.

- Nabożeństwo jest w pierwszą niedzielę wakacji, bo chcemy, aby dzieciaki nie siedziały przez wakacje w domach, aby wyszły z domu, zostawiły komputery i telefony i zaprosiły swoich rówieśników do drużyny i zagrały w piłkę nożną - przekazał ksiądz Jan Byrt cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Będzie naturalnie Słowo Boże, będą piękne pieśni i będą modlitwy, a na koniec dzieciaki otrzymają po piłce - nie po to, by ją schować do szafy, bo to nie jest zamiar parafii, ale po to, by zaprosić rówieśników do gry przez całe wakacje

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Ku uciesze proboszcza ze Szczyrku organizowana przez niego akcja spotkała się ze sporym odzewem. Na liście osób, które wsparły parafię, przesyłając piłki przeznaczone dla dzieci znaleźli się bowiem: prezydent Karol Nawrocki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, wojewoda śląski Marek Wójcik, wicemarszałkini woj. śląskiego Joanna Bojczuk, jak również lokalni samorządowcy oraz parlamentarzyści.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza niecodzienna akcja, którą organizuje ksiądz Jan Byrt. PAP podkreśla, że luterański ksiądz "jest znany z niekonwencjonalnych pomysłów promujących wiarę i sport".

W 2024 roku podczas mistrzostw Europy obdarowywał już dzieci piłkami w ramach podobnej akcji. Zdarzało mu się także rozdawać Biblię na narciarskich stokach, a także organizować zbiórki i dystrybucję sprzętu niezbędnego do zimowych szaleństw.

Prezydent RP Karol Nawrocki Gints Ivuskans / AFP AFP

Premier Polski Donald Tusk JAKUB PORZYCKI / ANADOLU AFP





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