W ubiegłym tygodniu reprezentacja Polski zakończyła przygodę na Euro 2024. Kadra na początku zmagań w Niemczech odniosła porażkę z Holandią 1:2, a kilka dni później przegrała z Austrią 1:3. Ten wynik przekreślił szanse podopiecznych Michała Probierza na dobry występ Orłów w tych rozgrywkach. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem z Francją w fazie grupowej drużyna wiedziała, że nie awansuje dalej w tej imprezie. Mimo to "Biało-Czerwonym" udało się zremisować z "Trójkolorowymi". Starcie zakończyło się wynikiem 1:1 , a jedynego gola dla naszej drużyny strzelił Robert Lewandowski. Było to trafienie z rzutu karnego. I to nie jednego, bowiem gracz FC Barcelona podchodził do "jedenastki" aż dwa razy. Po wszystkim kapitan zespołu za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował kibiciom za wsparcie w Niemczech.

Reklama