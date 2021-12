Luksusowe auto piłkarza kompletnie rozbite. Sportowiec zabrał głos

Sportowe życie

Piłkarz Ud Las Palmas minionego weekendu nie może zaliczyć do udanych. Jonathan Viera musi pogodzić się ze stratą luksusowego Lamborghini. Wpadek, który odbił się szerokim echem w mediach skłonił sportowca do publicznych wyjaśnień, że to nie on podróżował autem.

Zdjęcie Piłka nożna / Hector Vivas / Getty Images