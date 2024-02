"Luksusowa gospodyni". Tak w Hiszpanii piszą o Annie Lewandowskiej 

Anna Lewandowska po zakończeniu przygody z zawodowym karate zaczęła rozwijać swoją karierę w mediach społecznościowych. Żona Roberta Lewandowskiego wykorzystuje milionowe zasięgi na Instagramie do promowania zdrowego trybu życia. Kobieta nie tylko rozpisuje diety, dzieli się fit przepisami, ale także ustala plany treningowe. Sama wylewa siódme poty na siłowni i stara się zarażać swoją pasją internautów. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się jej obozy sportowe organizowane pod kryptonimem "Camp by Ann".

Ostatnie takie wydarzenie odbyło się kilka tygodni temu w Polsce. ''Obóz Camp by Ann to projekt, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tu wszystko się zaczęło. To tu zaraziłam się miłością do sportu, która trwa do dzisiaj. Każdy powrót tutaj daje mi ogromną siłę do działania!'' - ogłosiła po wszystkim trenerka na Instagramie.