44-letnia milionerka zaangażowała się w treningi pole dance, rodzaju akrobatyki powszechnie określanego "tańcem na rurze". Uprawia go już od dłuższego czasu, co - jak się okazuje - jest jednym z kluczowych aspektów w zachowaniu imponującej sylwetki. Wyjaśniła to w najnowszym wpisie na Instagramie.