Łukasz Kadziewicz zaliczył kolejny debiut. Od razu się pochwalił

W takiej wersji Kadziewicza nie widziało dotychczas zbyt wiele osób. Prezenter i były siatkarz postanowił sprawdzić, jak to jest utrzymywać równowagę na wodzie, nie tylko stojąc, ale do tego jeszcze wiosłując.

Łukasz Kadziewicz w nowej roli. Zaliczył kolejny debiut

W życiu Łukasza Kadziewicza doszło w tym roku do bardzo dużej zmiany. Wiosną zadebiutował na wizji TVP jako prowadzący "Pytania na śniadanie". Jego ekranową partnerką została Anna Lewandowska. Były siatkarz już pierwszego poranka zmierzył się z trudnym zadaniem i ogłosił na żywo śmierć papieża Franciszka. Później jego zadanie jako prezentera było o wiele łatwiejsze.

Okazało się jednak, że o ile telewizyjne pierwsze kroki w nowym formacie ma już kilka miesięcy za sobą, to pora spróbować czegoś nowego w swojej dawnej dziedzinie, czyli sporcie. Kadziewicz zamieścił zdjęcie z letniego wypoczynku.

Łukasz Kadziewicz na desce do SUP

W ostatnim czasie coraz popularniejsze stają sporty wodne na deskach. Jednym z nich jest SUP, czyli Stand Up Paddle, co oznacza wiosłowanie na stojąco. Specjalne deski do tej dyscypliny kupić można już w całej Polsce, a widok stojących wiosłujących amatorów tego sportu staje się coraz powszechniejszy.

Swoich sił na desce spróbował również Łukasz Kadziewicz. Sam postanowił przy tym nazwać się "żyrafą". Co ciekawe, osoby wysokie bardzo często mają problemy z utrzymaniem równowagi na podobnych obiektach. Tym razem było jednak widać, że były siatkarz radzi sobie całkiem dobrze i z pewnością jeszcze wróci do wiosłowania na stojąco.

