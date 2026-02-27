Łukasz Kadziewicz przez lata pozostawał jednym z najbardziej charakterystycznych, a jednocześnie również i charyzmatycznych polskich siatkarzy. Urodzony w Dobrym Mieście zawodnik przez lata kariery zapracował na miano "obieżyświata". Prócz swojej ojczyzny środkowy występował również w czołowych w skali świata ligach rosyjskich i włoskich, a ponadto zaliczył również epizody gry w Katarze oraz na Białorusi.

Co ciekawe, Kadziewicz nie ma na swoim koncie chociażby jednego złotego medalu w rozgrywkach ligowych. Były siatkarz wywalczył m.in. wicemistrzostwo Polski, Rosji oraz Białorusi. Zdecydowanie największy sukces w swojej karierze osiągnął z polską kadrą. Kadziewicz był członkiem drużyny prowadzonej przez Raula Lozano, która w 2006 roku w Japonii sensacyjnie zdobyła wicemistrzostwo świata. Środkowy ponadto dwukrotnie grał na igrzyskach olimpijskich (2004 i 2008 rok), na których zajmował piąte miejsce.

Sportową karierę Łukasz Kadziewicz kończył w naszym kraju, reprezentując przed dwa lata Cuprum Mundo Lubin. Ostatecznie przygodę z zawodowym sportem siatkarz zakończył w kwietniu 2015 roku. Nie oznaczało to jednak w jego przypadku całkowitego rozstania z siatkówką.

Łukasz Kadziewicz zabrał głos ws. wiary. Niewielu się tego spodziewało

Tuż po rozstaniu z uprawianiem siatkówki Kadziewicz dołączył do telewizji Polsat Sport, w której został komentatorem oraz ekspertem. W tym samym roku reprezentant Polski zajął drugie miejsce w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" emitowanym w Polsacie. Na antenach Polsatu Kadziewicz pojawiał się również w dwóch edycjach programu "Ninja Warrior Polska".

Kolejnym krokiem w jego karierze dziennikarskiej było przejście do Onetu i Przeglądu Sportowego. Kadziewicz aktualnie jest również jednym z prowadzących program "Pytanie na Śniadanie" emitowany w TVP2.

Kadziewicz zarówno przez lata kariery sportowej, jak i później dziennikarskiej, nie ukrywał swojego światopoglądu. Jedną z kwestii poruszonych przez niego w przestrzeni publicznej były sprawy związane z religijnością. Były siatkarz odniósł się do niej w październiku 2020 roku, gdy za pośrednictwem Facebooka odniósł się do przepisów zamykających m.in. siłownie z powodu trwającej w naszym kraju pandemii koronawirusa.

- Trening na siłowni daje mi także spokój ducha, którego nie odnajduje np. w kościele - te słowa Kadziewicza odbiły się szerokim echem, a pewna część komentujących zarzucała sportowcowi jawnie negatywny stosunek do wierzących.

Podobnego rodzaju stanowisko Kadziewicz wyraził w 2022 roku, gdy był jednym z gości programu Onetu traktującym o świeżo wówczas rozpoczętej inwazji zbrojnej armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy. - Nie modle się, bo nie wierzę. Budzę się rano i liczę na to, że jak o 5 czy 5 rano odpalę znowu Onet to usłyszę, że jest zawieszenie broni, że przestali strzelać, bombardować - skomentował Kadziewicz sytuację za naszą wschodnią granicą, zdradzając jednocześnie swoje zdanie na temat religii.

Wyżej wymienione wypowiedzi jasno wskazują, że Kadziewicz utożsamia się jako osoba niewierząca. Osób z tego typu deklaracjami w Polsce jest coraz więcej. Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wskazują, że w naszym kraju dokładnie 2 miliony 611 tysięcy 506 osób zadeklarowało się jako osoby "nienależące do żadnego wyznania". Stanowi to łącznie 6,87% ogółu ludności.

