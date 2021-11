Łukasz "Juras" Jurkowski od lat zajmuje się mieszanymi sztukami walki - przed publicznością występuje nie tylko jako zawodnik, ale również jako komentator. A to nie wszystko. Ostatnio sprawdził się w zupełnie innej roli i wziął udział w tanecznym show Polsatu, "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Partnerowała mu Wiktoria Omyła.

Z początkiem października "Juras" pożegnał się z programem , co było niespodzianką, ponieważ na parkiecie szło mu naprawdę dobrze.



Trzeba być sportowcem, żeby tańczyć, ale żeby być tancerzem, trzeba być artystą, ty nasz tancerzu... - zachwycała się jego występem jurorka, Iwona Pavlović.

Jurkowski na premierze "Pitbulla". Towarzyszyła mu partnerka

Lecz to nie koniec przygody sportowca ze światem gwiazd i celebrytów. Wybrał się bowiem na premierę filmu "Putbull" w reżyserii Patryka Vegi. Co więcej, na czerwonym dywanie nie zaprezentował się sam. Towarzyszyła mu ukochana. Są parą od przeszło trzech lat. Partnerka "Jurasa", tatuażystka Paulina, w jednym z wpisów na Instagramie nie kryła, jak wielkim uczuciem darzy Jurkowskiego.



Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że bratnie dusze istnieją - znając siebie, zaśmiałabym się głośno. I chociaż średnio kilka razy tygodniowo mam ochotę go ubić patelnią, bo skarpetki leżą gdzie popadnie, a o wyniesienie z domu starej kanapy przypominam pół roku - to kiedy robię kanapki ładniejsze plasterki pomidora kładę na jego porcje, a jego nogi przykrywam każdego wieczora, bo nie chcę żeby zmarzł. Już dawno wiedziałam że serce za tego gamonia oddam, bo chyba o to chodzi kiedy się kogoś kocha? Żeby rozpaść się przy kimś na milion kawałków i bez wątpliwości pozwolić się zebrać w całość - pisała na Instagramie.

Zawodnik opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z dziewczyną. Pod wpisem dociekliwy internauta zadał dość śmiałe i chyba mało taktowne pytanie. "Tak sobie obiektywnie myślę, bo miałem podobną kobietę do twojej. Czy nie czujesz się dziwnie, gdy zmyje makijaż?" - zastanawiał się. Jurkowski rozwiał jego wątpliwości. Odpisał krótko, ale wymownie i wyczerpująco. "Nie" - stwierdził.

