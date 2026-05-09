Lukas Podolski poruszony po tym, co zobaczył na grobie babci. Od razu zareagował
Lukas Podolski ma powody do zadowolenia. Wraz z Górnikiem Zabrze udało mu się wygrać na Stadionie Narodowym z Rakowem Częstochowa i sięgnąć po Puchar Polski. Klub znajduje się też na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy i goni lidera, czyli Lecha Poznań. Ostatnio piłkarz postanowił odwiedzić grób swojej babci. To, co na nim zobaczył, od razu zwróciło jego uwagę. Postanowił zareagować i podziękować.
Dla Podolskiego gra w Górniku Zabrze ma znaczenie przede wszystkim symboliczne - to klub, któremu "Poldi" kibicował od dziecka. Jego sukcesy cieszą go teraz podwójnie, bo wiążą się teraz nie tylko z aspektem kibicowskim.
Lukas Podolski ma się z czego cieszyć
Górnik Zabrze świętował ostatnio wygraną z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski. Klub ma za sobą bardzo udany sezon i wciąż walczy o mistrzostwo w Ekstraklasie. Przed nimi ważne mecze i gonienie zdobyczy punktowych zdobytych dotychczas przez Lecha Poznań, który znajduje się na szczycie tabeli.
Bardzo dobrze z ostatnimi wynikami czuje się także Lukas Podolski. Niemiecko-polski piłkarz, który klub kocha dozgonną miłością, mógł zastać zaskakujący obrazek na grobie swojej babci. Ktoś postanowił zrobić mu niesamowitą przyjemność.
Lukas Podolski zobaczył to na grobie swojej babci
Babcia była bardzo ważną osobą w życiu Podolskiego. Jak opowiadał, to ona sprawiła, że jego rodzina wyjechała do Niemiec, by tam szukać swoich szans. Piłkarz swoją szansę wykorzystał w stu procentach, a teraz mógł bez przeszkód wrócić do rodzinnych stron i od lat gra w barwach Górnika Zabrze.
Ostatnio pokazał zdjęcie z grobu babci. Okazało się, że klub kibiców jego klubu, Torcida Górnik, postanowili zostawić na płycie nagrobnej kartkę z prostym, triumfalnym napisem: "Puchar jest nasz". Wzruszony Podolski opublikował zdjęcie i podziękował fanom zabrzańskiej piłki.