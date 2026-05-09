Lukas Podolski poruszony po tym, co zobaczył na grobie babci. Od razu zareagował

Dla Podolskiego gra w Górniku Zabrze ma znaczenie przede wszystkim symboliczne - to klub, któremu "Poldi" kibicował od dziecka. Jego sukcesy cieszą go teraz podwójnie, bo wiążą się teraz nie tylko z aspektem kibicowskim.

Górnik Zabrze świętował ostatnio wygraną z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski. Klub ma za sobą bardzo udany sezon i wciąż walczy o mistrzostwo w Ekstraklasie. Przed nimi ważne mecze i gonienie zdobyczy punktowych zdobytych dotychczas przez Lecha Poznań, który znajduje się na szczycie tabeli.

Bardzo dobrze z ostatnimi wynikami czuje się także Lukas Podolski. Niemiecko-polski piłkarz, który klub kocha dozgonną miłością, mógł zastać zaskakujący obrazek na grobie swojej babci. Ktoś postanowił zrobić mu niesamowitą przyjemność.

Babcia była bardzo ważną osobą w życiu Podolskiego. Jak opowiadał, to ona sprawiła, że jego rodzina wyjechała do Niemiec, by tam szukać swoich szans. Piłkarz swoją szansę wykorzystał w stu procentach, a teraz mógł bez przeszkód wrócić do rodzinnych stron i od lat gra w barwach Górnika Zabrze.

Ostatnio pokazał zdjęcie z grobu babci. Okazało się, że klub kibiców jego klubu, Torcida Górnik, postanowili zostawić na płycie nagrobnej kartkę z prostym, triumfalnym napisem: "Puchar jest nasz". Wzruszony Podolski opublikował zdjęcie i podziękował fanom zabrzańskiej piłki.

