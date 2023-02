Lukas Podolski komentuje coming out Jakuba Jankto. „Otworzył swoje serce"

Przyłączył się do nich Lukas Podolski, który udzielił wywiadu telewizji RTL. - Każdy powinien móc żyć swoim życiem, w jakikolwiek sposób. Geje, lesbijki, osoby z każdą karnacją. Pochodzę z Kolonii i jeśli znasz miasto, to wiesz, że jest ono otwarte, pełne życia i wita wszystkich - powiedział. Jego zdaniem temat coming outu nie powinien być przedmiotem dyskusji. - To powinno być normalne - dodał.