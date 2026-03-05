Ludzie przecierają oczy po tych doniesieniach z Sejmu. Nawrocki też może się zdziwić

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W Sejmie powstał Zespół Parlamentarny ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii, co budzi zaskoczenie internautów. Nie dowierzają, dopytując, czy to żart albo przedwczesny Prima aprilis. W sprawie przewija się nazwisko Karola Nawrockiego. Nie jest tajemnicą, że prezydentowi blisko do środowiska kibiców, a sam jest fanem gdańskiej Lechii.

Prezydent RP Karol Nawrocki w Sejmie
Prezydent RP Karol Nawrocki w SejmieJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W Sejmie i Senacie funkcjonują setki zespołów parlamentarnych zajmujących się najróżniejszymi sprawami. Działalność jedenastu z nich opiera się na tematyce sportowej. I tak mamy Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego, PZ Sportowy, PZ ds. Wyścigów Konnych, PZ ds. Sportu Żużlowego, PZ ds. Sportu Kobiet, PZ ds. Sportów Motorowych, PZ ds. Promocji Biegania, PZ ds. Promocji Badmintona, PZ ds. Infrastruktury Sportowej, PZ ds. e-sportu i najnowszy, bo założony 12 lutego, PZ ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków. Kto w nim zasiada i jaki jest cel powołania?

    Nowy zespół parlamentarny w Sejmie. Ludzie nie dowierzają

    Nowo powstały Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków tworzy trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości: pochodzący z Konina, lecz związany z Poznaniem, Zbigniew Hoffmann, Michał Kowalski z Słupska oraz Mariusz Krystian z Krakowa. Z danych gromadzonych na sejmowej stronie internetowej wynika, że nie odbyło się jeszcze żadne posiedzenie zespołu. Stworzony został natomiast regulamin.

    W dokumencie czytamy, że "celem powołania Zespołu jest promocja i wspieranie w/w klubów w Polsce", a głównymi zadaniami będą współpraca z kierownictwami klubów, wspieranie inicjatyw patriotycznych kreowanych przez klub i organizowanie spotkań środowisk kibiców.

    Inicjatywa mogłaby być bliska sercu Karola Nawrockiego, który zdaje się cenić środowisko kibicowskie. W styczniu, w roli gościa honorowego, uczestniczył w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. "Chcę wam z całego serca podziękować za wytrwałość. Wiecie, że jestem jednym z was" - mówił wówczas do zgromadzonych.

    W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję
    - dodawał.

    Jego przemówienie było nagrodzone aplauzem, podobnie jak w ogóle sama obecność na Jasnej Górze. Gdy prezydent podchodził do mikrofonu, dało się słyszeć głośne okrzyki "Karol, Karol!", a następnie: "Lechia Gdańsk!". Było to nawiązanie do kibicowskich sympatii głowy państwa.

    Nawrocki od lat jest fanem Lechii, odwiecznego rywala Arki. Czy zatem miałby coś przeciwko parlamentarnej grupie wspierającej gdyński klub? "Fakt" podniósł ten temat i wysłał do biura obsługi medialnej Sejmu pytania dotyczące funkcjonowania zespołu. Odpowiedź była bardzo ogólnikowa.

    "Zespoły poselskie i parlamentarne nie są organami Sejmu. Stanowią one dobrowolną formę zrzeszania się posłów na zasadzie innej niż polityczna. Z członkostwem i pracami w zespołach nie wiążą się żadne dodatki do uposażenia poselskiego ani inne świadczenia pieniężne dla posłów" - przekazano.

    Tymczasem internauci z niedowierzaniem komentują powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii. "Przetarłam oczy myśląc, że to fake, ale nie. Tym zajmują się posłowie PiS" - pisze na platformie X radna Rady Miejskiej w Łodzi, Katarzyna Wachowska. Wtórują jej inni. "To taki żarcik? Trzech posłów PiS bierze za to pieniądze?", "To jest Prima aprilis?" - pytają z niedowierzaniem.

    Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przy stole, na tle marmurowego kominka i biało-czerwonej flagi.
    Prezydent RP Karol NawrockiDan KitwoodAFP
    Piłkarze drużyny w żółto-niebieskich strojach świętują na murawie, jeden z zawodników w czarnym stroju klęczy i wykonuje gest triumfu, wokół niego stoją współtowarzysze z uśmiechami i zadowoleniem, w tle tłum kibiców ubranych w klubowe barwy.
    Arka GdyniaFotomagAgencja FORUM
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę głową podczas meczu piłkarskiego; zawodnik w biało-czerwonej koszulce wyskakuje wyżej niż rywal w niebieskim stroju, na drugim planie widać kibiców na trybunach.
    Mecz Cracovia - Lech PoznańMichal KlagReporter
    Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze z biało-czerwonym szalikiem kibica z napisem Polska macha ręką, obok niego stoi inny mężczyzna, a w tle widoczna jest loża stadionowa.
    Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News
