Ludzie dopytywali o męża Anity Włodarczyk, a tu takie wyznanie. Już wszystko jasne

Anita Włodarczyk rzadko mówi o życiu prywatnym

Anita Włodarczyk , która od lat odnosi sukcesy w lekkoatletyce, należy do tych drugich. Jej nazwisko i twarz zna większość Polaków, a mało kto wie, jak żyje na co dzień .

Czy Anita Włodarczyk ma partnera? Postawiła sprawę jasno

Wiele osób zastanawia się, czy Anita Włodarczyk ma partnera, tylko nie chce go pokazywać, czy jest singielką. Wygląda na to, że wciąż aktualna jest raczej ta druga opcja.

"Nie szukam miłości, to samo kiedyś przyjdzie. Nic na siłę. Natomiast takiej prawdziwej miłości jeszcze nie zaznałam, ale to też pewnie przez to, że cały czas jestem na zgrupowaniach. To nie jest łatwe, bo większość czasu spędzam poza domem. Natomiast mam wielu wspaniałych przyjaciół, również mężczyzn, natomiast nigdy się jeszcze nie zakochałam" - wyznała wówczas Mateuszowi Szymkowiakowi w programie "Taka jak ty".