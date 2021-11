Lothar Matthaeus rozwiódł się z piątą żoną i ma nową partnerkę. Czwarta żona w ciąży

Lothar Matthaeus, uważany za legendę niemieckiego futbolu i jednego z najlepszych pomocników w historii piłki nożnej, może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi (jest m.in. rekordzistą pod względem liczby występów na mistrzostwach świata, liderem pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Niemiec, siedmiokrotnym mistrzem Niemiec z Bayernem Monachium, laureatem Złotej Piłki i mistrzem Europy) ale też... bardzo intensywnym życiem uczuciowym. Jego relacje z kobietami należą do burzliwych.

Lothar Matthaeus i jego pięć żon. Niektóre sporo młodsze

Sportowiec był żonaty pięciokrotnie. Po raz pierwszy ślubował Silvii, z którą ma dwie córki: 36-letnię Alisę i 34-letnią Violę. To małżeństwo rozpadło się po 11 latach wspólnego życia. Dwa lata po rozwodzie Matthaeus poślubił szwajcarską modelkę i prezenterkę telewizyjną, Lolitę Morenę. Związany był z nią już dużo wcześniej. W roku, w którym sąd orzekł o rozwodzie z jego pierwszą żoną, jemu i Lolicie urodził się syn, 29-letni dziś Loris.



W 1999 roku piłkarz na dobre odszedł od rodziny i związał się z córką klubowego lekarza Bayernu Monachium, o 16 lat młodszą, Maren Mueller-Wohlfahrt. Byli razem przez kilka lat, lecz nie zdecydowali się na ślub.

Za to na pierścionek zaręczynowy, a później na ślubną obrączkę, mogła liczyć kolejna wybranka Lothara. Mowa o serbskiej celebrytce, Marijannie Kostić, która wyszła za Matthaeusa w 2003 roku. To małżeństwo przetrwało jedynie cztery lata. Formalnie rozwód orzeczono w styczniu 2009 roku.



Ale zanim to nastąpiło, Lothar poznał kobietę, która całkowicie zawróciła mu w głowie. Do tego stopnia, że poślubił ją dosłownie chwilę po tym, jak sąd formalnie potwierdził koniec jego małżeństwa z Marijanną. Natomiast ogień miłości jak szybko został wzniecony, tak szybko zgasł. Dwa lata po ślubie sportowiec, wówczas selekcjoner reprezentacji Bułgarii, rozwiódł się z młodszą o 26 lat ukraińską modelką, Kristiną Lilianą Chudinową.

Trzy miesiące po rozwodzie zaczął spotykać się z Joanną Tuczyńską, modelką urodzoną w Poznaniu. Bywali razem m.in. na meczach reprezentacji Polski. Ich miłosna relacja trwała 1,5 roku.



Kolejny związek Matthaeusa wydawał się tym ostatnim, takim na dobre i na złe. W 2014 roku ożenił się po raz kolejny, z o 27 lat młodszą modelką, Anastasią Klimko. Para doczekała się syna. Chłopiec otrzymał imię Milan, obecnie ma 7 lat.

Legendarny niemiecki piłkarz znów się rozwiódł. Ma nową partnerkę

Miesiąc temu ujawniono informację, że sportowiec i piąta żona są już po rozwodzie. Co ciekawe, rozstali się bez rozgłosu, w styczniu bieżącego roku. Dlaczego nie informowali o tym wcześniej? Legendarny zawodnik wyjaśnił to "Bildowi".



Rozwiedliśmy się na początku tego roku, ale nikt o to nie pytał. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że nasze drogi rozeszły się. Nie było kłótni, gniewu, innych partnerów. Dobrze się dogadujemy i nadal utrzymujemy przyjacielskie stosunki. Najważniejsze jest dobro naszego syna - wyjaśnił.

Jak donoszą zagraniczne media, Lothar... znów się zakochał. Z nową wybranką spędził wakacje na Mykonos. Lecz na razie nie chce mówić o tym związku. Twierdzi, że to jeszcze świeża sprawa i za wcześnie, by zdradzać szczegóły.



Była żona Matthausa w ciąży

Co ciekawe, na jaw wyszło właśnie, że jedna z byłych żon Matthaeusa - Kristina - świetnie układa sobie życie bez byłego piłkarza u boku. Jak ogłosiła sama zainteresowana, od jakiegoś czasu jest znów szczęśliwie zakochana. I niebawem powita na świecie dziecko. Jest obecnie w 6. miesiącu ciąży.



Z kolei Anastasia chyba jeszcze nie myśli o nowym związku. Podpytywana o to, czy jej kolejny mężczyzna powinien być milionerem, odpowiedziała w żartobliwy sposób.



Nie, może być miliarderem - śmiała się.

Zdjęcie Lothar Matthaeus i Anastasia Klimko /Johannes Simon/Bongarts /Getty Images