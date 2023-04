Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, postanowił odnieść się do głośnej wypowiedzi Bogusława Leśnodorskiego na temat Anny Lewandowskiej. Ex-prezes Legii Warszawa zaatakował ostatnio małżonkę Roberta Lewandowskiego , zarzucając jej, że walczy tylko o to, by "pokazała ją telewizja". "Są rzeczy, które są tak słabe, że się w głowie nie mieści. (...) Jesteś żoną najlepszego napastnika na świecie i jedyne, o co walczysz, to żeby pokazała cię telewizja na meczu, z jaką przyszłaś torebką. No, k***a, wstyd" - mówił.

Robert Lewandowski strzela przeciwko Realowi Betis. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Michał Listkiewicz: "Żony piłkarzy nie mają trosk materialnych, żyją w luksusie"

Listkiewicz poszedł o krok dalej i zaczął oskarżać... większość partnerek piłkarzy o to, że "świecą światłem swoich mężów". Wypowiedział się o podejmowanej przez nie aktywności zawodowej lekceważąco. "W sumie [Bogusław Leśnodorski - przyp. red.] nie powiedział nic odkrywczego, bo dziewięćdziesiąt dziewięć procent żon piłkarzy świeci światłem swoich mężów. (...) Akurat pani Anna Lewandowska z tego co wiem, działa na własny rachunek. Promuje zdrową żywność, kosmetyki. Jednak zdecydowana większość żon zawodników to dziewczyny, które wychodzą za mąż w bardzo młodym wieku. Nie mają trosk materialnych, żyją w luksusie i zazwyczaj same chcą zaistnieć w mediach społecznościowych, bazując na popularności mężów" - stwierdził Listkiewicz w rozmowie z "Faktem".

I kontynuował:

Jeśli gdzieś przeczytam, że żona piłkarza X jest rewelacyjną kucharką lub projektantką mody, to śmiać mi się chce, bo to nieprawda. To tylko umiejętny PR.

Były prezes PZPN nie poparł swojej wypowiedzi żadnymi konkretnymi statystykami, by uzasadnić wspomniane "dziewięćdziesiąt dziewięć procent" i swoją opinię. Warto tu przypomnieć inne oblicze WAGs, o którym nie tak dawno pisaliśmy w Interii: WAGs piłkarzy z polskich boisk - nie takie, jak myślicie . Rzeczywistość wygląda bowiem nieco inaczej, niż przedstawia to ex-prezes PZPN. Partnerki piłkarzy często pracują zawodowo, robią kariery również w sporcie, czy też w zawodach zupełnie niezwiązanych z bezpośrednio ze światem sportu.

Michał Listkiewicz porównuje Ewę Bilan-Stoch do Anny Lewandowskiej. "Małżonka skoczka sympatyczna"

Na pytanie dziennikarza "Faktu", czy zna osobiście Annę Lewandowską, Listkiewicz odpowiedział przecząco. I pozwolił sobie na zaskakujące porównanie. Zestawił bowiem żonę Roberta Lewandowskiego z... małżonką Kamila Stocha, Ewą Bilan-Stoch.

"Znam natomiast mamę Roberta i to cudowna, przesympatyczna osoba. Co do pani Ani, to pamiętam taki Bal Mistrzów Sportu, podczas którego obok mnie siedziała żona Kamila Stocha i właśnie pani Anna. Małżonka skoczka była naturalna, sympatyczna, z każdym zagadała, chętnie pozowała do zdjęć. Pani Ania natomiast sprawiała wrażenie jakby była za szklaną szybą" - oświadczył Listkiewicz.

Ewa Bilan-Stoch jest założycielką Eve-nement Team, zajmuje się także fotografią. Współtworzy też markę odzieżową "Kamiland".

Anna Lewandowska / Urbanandsport/NurPhoto / AFP

Ewa Bilan-Stoch / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / Newspix