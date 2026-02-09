Lindsey Vonn to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka ma na koncie m.in. mistrzostwo olimpijskie, medale mistrzostw świata, a także cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

41-latka po raz pierwszy zakończyła sportową karierę w 2019 roku, tłumacząc decyzję problemami zdrowotnymi i narastającymi kontuzjami. Ostatecznie jednak powróciła na stok, aby spełniać kolejne sportowe marzenia. Mało brakowało jednak, by mistrzynię olimpijską kibice poznali w zupełnie innej roli - jako gwiazdę Formuły 1.

Lindsey Vonn mogła ścigać się w Formule 1. Zdradziła powód, przez który odrzuciła ofertę

W podcaście "In Depth with Graham Bensinger" amerykańska narciarka wyznała, że właśnie w 2019 roku, po pierwszym zakończeniu kariery, otrzymała zaskakującą propozycję od zespołu Red Bull Racing. Nie jest tajemnicą, że Vonn od lat współpracuje z marką Red Bull, która miała być gotowa zorganizować dla niej prywatne testy Formuły 1 oraz przygotować specjalny program rozwojowy. Jeden warunek zaważył jednak na decyzji narciarki.

"Myślałam o tym, by przejść do Formuły 1 i spróbować sił jako kierowca, ale nie mogłam, bo chcieli, żebym zobowiązała się na trzy lata. Mówili mi wprost: Nie możesz zajść w ciążę i nie możesz nic innego robić. (...) Mówili: Jeśli ostatecznie nie dostaniesz się do Formuły 1, to zawsze możesz ścigać się w NASCAR" - ujawniła mistrzyni olimpijska z Vancouver.

Choć ostatecznie oferty nie przyjęła, Amerykanka w ostatnich latach wielokrotnie gościła na wyścigach F1 jako gość Red Bulla, spotkała Maxa Verstappena i brała udział w testach na torze Red Bull Ring w Austrii. Przyznała, że jazda z ogromnymi prędkościami sprawiała jej ogromną frajdę, choć zdarzało jej się wypadać z toru.

Ostatecznie Vonn wróciła do narciarstwa, by sięgnąć po kolejne złoto olimpijskie. Tuż przed igrzyskami Amerykanka doznała jednak poważnego wypadku w Crans-Montanie. Mimo ciężkich obrażeń wystartowała w Mediolanie, gdzie ponownie uległa wypadkowi i została przetransportowana do szpitala. Tam przeszła dwie operacje, a jej stan jest stabilny. Nie wiadomo jednak, czy 41-latka wróci jeszcze do narciarstwa alpejskiego.

Lindsey Vonn François-Xavier MARIT AFP

Lindsey Vonn Mark Brown/Getty Images/AFP AFP

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

DJB. Na kogo postawi Jan Urban? Eksperci wskazali swoje typy. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO