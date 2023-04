"Lil Masti" wkrótce zostanie mamą. Gwiazda Fame MMA ujawniła płeć dziecka

Aniela Bogusz znana teraz jako "Lil Masti" ogromną popularność w sieci zyskała już dobrych parę lat temu. Warszawianka swoją przygodę z platformą YouTube zaczęła od kanału prowadzonego wspólnie z siostrą, na którym panie rozmawiały m.in. o zdrowym trybie życia i kulturystyce. To, co przyciągnęło kibiców to fakt, że siostry Bogusz charakteryzowały się... uprawianiem aktywności fizycznej nago. Kilka lat później influencerka założyła kolejny, tym razem samodzielny kanał youtube’owy, na którym występowała pod pseudonimem "Seksmasterka". Wówczas Bogusz publikowała mocno kontrowersyjne treści dotyczące seksu. Jej przygoda w tej branży nie trwała jednak długo - w 2019 roku kobieta opublikowała ostatni filmik w roli "Seksmasterki", a następnie odmieniła swój wizerunek. Tak powstała "Lil Masti".