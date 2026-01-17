Lewandowski znów rozbija bank. Tak zareagował ws. WOŚP i Owsiaka. Wielki moment

Wielkimi krokami zbliża się kolejny, bo już 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem nadchodzącej edycji tego wydarzenia jest "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zgromadzone środki mają zostać przekazane na rzecz "diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów".

Inicjatywa ta każdego roku powoduje ogromne poruszenie wśród Polaków. W naszym kraju nie brakuje zarówno zwolenników, jak i krytyków działań Jerzego Owsiaka, który od samego początku jest główną twarzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pomimo kontrowersji i ogromu spekulacji bardzo duża ilość polskich sportowców chętnie wspiera działania WOŚP i przeznacza na licytację wyjątkowe upominki przeznaczone dla swoich kibiców.

W tym roku sympatycy sportu mogą wylicytować m.in. rakietę i ręcznik od Igi Świątek pochodzące z wygraną przez nią ostatniego Wimbledonu, kolację online z zawodnikiem NBA Jeremy'm Sochanem czy koszulkę siatkarskiej reprezentacji Polski wraz z autografami.

Lewandowski ponownie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwota już teraz robi wrażenie

Od wielu lat czynnym zwolennikiem inicjatywy Jerzego Owsiaka pozostaje Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski oraz napastnik FC Barcelona wielokrotnie udostępniał na aukcjach gadżety związane z jego wyczynami sportowymi.

I tak dla przykładu, w ubiegłym roku wylicytować można było podwójne bilety na mecz ligowy Barcy. Atrakcyjnym dodatkiem była możliwość obejrzenia treningu "Dumy Katalonii" tuż po zakończonym meczu.

W 2024 roku na licytacji pojawiły się natomiast swoją koszulkę Barcelony z podpisami kolegów z zespołu. Trzy lata temu natomiast do zgarnięcia była koszulka "Lewego" z potyczki w ramach Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt.

Lewandowski przyłączył się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy również i w tym roku. Okazuje się, że Polak postanowił pójść tropem z lat poprzednich. Kibice Barcelony otrzymali możliwość wylicytowania koszulki Lewandowskiego z niedawnego, wygranego 3:2 finału Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Polak był strzelcem jednego z goli dla "Dumy Katalonii".

"Na aukcję trafia oryginalna koszulka meczowa Roberta Lewandowskiego, w której wystąpił podczas finału Superpucharu Hiszpanii, rozegranego 11 stycznia 2026 r. w Arabii Saudyjskiej. W tym prestiżowym spotkaniu FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2, sięgając po trofeum po emocjonującym i niezwykle intensywnym meczu. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Koszulka to unikatowy przedmiot kolekcjonerski dla kibiców FC Barcelony, fanów Roberta Lewandowskiego oraz miłośników wielkich piłkarskich momentów" - takiej treści komunikat został opublikowany na stronie aukcji w serwisie Allegro.

Aukcja od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Pierwszą wpłatę odnotowano w piątek 16 stycznia. Następnego dnia cena znacząco poszła w górę, aż w końcu osiągnęła kwotę 31 tysięcy 750 złotych (stan na 17 stycznia na godzinę 21:00). Licytacja potrwa do 16 lutego do godziny 15:00.

Udinese – Inter. Skrót meczu (Eleven Sports) Eleven Sports

Robert Lewandowski ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL East News

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

Robert Lewandowski wsparł WOŚP, inicjatywę Jerzego Owsiaka Agencja Forum AFP