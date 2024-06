Lewandowski zapytany o taniec żony z innymi mężczyznami. Nie gryzł się w język

Latem 2022 roku Robert Lewandowski po wielu latach gry w niemieckiej ekstraklasie zapragnął zmian i zdecydował się na transfer do Hiszpanii. Wówczas wraz z żoną i córkami przeprowadził się on z Bawarii do słonecznej Katalonii i zasilił szeregi klubu FC Barcelona. Małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski szybko zaaklimatyzowała się w nowym kraju. 35-latka nawiązała nowe znajomości, rozwinęła swoje biznesy i odnalazła nowe pasje, którym poświęca teraz cały swój wolny czas. Mowa oczywiście o tańcu. Reklama

Nowa pasja Anny Lewandowskiej, która "przysporzyła jej problemów"

Miłość Anny Lewandowskiej do tańca rozpoczęła się dość niewinnie, od zajęć bachaty. Z czasem była karateczka zaczęła przekonywać się od innych stylów. Zapisała się ona jeszcze na m.in. zajęcia high heels, a więc tańca w butach na wysokim obcasie. Jak sama przyznała, taniec stał się jej nową ulubioną formą aktywności fizycznej i pomógł jej odnaleźć w sobie seksapil.

W ostatnim czasie WAG piłkarskiej reprezentacji Polski coraz częściej publikowała w mediach społecznościowych nagrania, na których prezentuje swoje taneczne umiejętności. Ostatnie wpisy trenerki fitness o tej tematyce wywołały jednak niemałe poruszenie. O komentarz pokusiła się m.in. zawodniczka Clout MMA Marianna Schreiber, która zarzuciła Annie Lewandowskiej, że jej bachata jest zbyt wulgarna i nie powinna ona tańczyć tak zmysłowo z innymi mężczyznami, kiedy w domowym zaciszu czeka na nią mąż.

W obronie trenerki fitness wkrótce potem stanęli zawodowi tancerze - Iwona Pavlović i Rafał Maserak. Przyznali oni, że jeśli Anną Lewandowską a jej partnerami na parkiecie widać bliskość, to znaczy, że 35-latka odkryła prawdziwą magię tańca i prawidłowo spełnia ona swoją rolę. "Jeżeli tak to wygląda, że ludzie się zachwycają i czują jakieś emocje, to jest dobrze. O to chodzi w tańcu" - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą ekspertka. Reklama

Robert Lewandowski zapytany o zmysłową bachatę Anny. Powiedział, co tak naprawdę o tym myśli

Teraz o taneczne hobby Anny Lewandowskiej zapytany został... jej mąż. Podczas rozmowy z Robertem Lewandowskim Monika Olejnik poruszyła temat nowej pasji małżonki piłkarza i zapytała wprost, czy nie czuje się on zazdrosny widząc żonę w towarzystwie obcych mężczyzn. Na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Przyznał on, że nie jest to dla niego problemem. Przy okazji podkreślił, że krytyka pod adresem jego żony ze strony polskich kibiców wynikać może z różnic kulturowych.

"Kultura Hiszpanów jest inna. Oczywiście, jak mieszka się w Polsce, jak nie ma się wiedzy i takiego obycia, to trochę się tak patrzy zero-jedynkowo. Nie jesteśmy narodem wyluzowanym, jesteśmy bardziej spięci. Ale gdzieś ten taniec też ćwiczyłem, też brałem w tym udział. Ten taniec, zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji, by odnaleźć coś, co wpłynie na nas jeszcze bardziej pozytywnie" - wyjaśnił 35-latek.

Lewandowscy szybko zadomowili się w Hiszpanii /

Robert i Anna Lewandowscy / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca