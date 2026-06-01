Lewandowski wziął udział w blamażu, a jego żona wyjechała. Tam się udała
Robert Lewandowski z reprezentacją Polski przeżywał katusze na meczu towarzyskim z Ukrainą. Biało-Czerwoni przegrali go 0:2. Przed nimi jeszcze jedno spotkanie, nim będą mogli rozjechać się na upragnione wakacje. Anna Lewandowska nie czekała na powrót swojego męża do domu. Postanowiła spakować walizki i wyjechać. Od razu pochwaliła się kierunkiem. Ceny za noc mogą przyprawić o zawrót głowy.
Lewandowscy niebawem będą mieli przed sobą do podjęcia trudną decyzję. Po rozstaniu z FC Barceloną napastnik zdecyduje, gdzie będzie grał w następnym sezonie - mówi się przede wszystkim o Arabii Saudyjskiej i Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, czy w związku z tym żona i dzieci nie zostaną w ich nowo wybudowanym w Katalonii domu.
Anna Lewandowska spakowała walizki i wyjechała na wakacje
Podczas gdy mąż Lewandowskiej walczy jeszcze z reprezentacją Polski o chociaż zadowalające wyniki w meczach towarzyskich, ona postanowiła już wybrać się na wakacje. Ibiza nie znajduje się bardzo daleko od Barcelony i to właśnie tam postanowiła wybrać się najsłynniejsza z polskich WAGs.
Lewandowska pokazała od razu zdjęcia z luksusowego hotelu. Okazało się, że najbliższy czas spędzi w Nobu Hotel. Z pokoju ma piękny widok na wodę, a za noc w samym przybytku trzeba zapłacić małą fortunę. Wahania cen mogą zadziwić niejednego.
Anna Lewandowska mogła zapłacić za noc niemal 30 tys. zł
Jeśli Lewandowska wybrałaby zwykły pokój, o co jednak trudno ją posądzać, to za noc w Nobu Hotel na Ibizie zapłaciłaby około 5 tysięcy złotych. Zdaje się, że została w tym miejscu na dłużej, a poza tym sięgała raczej po bardziej ekskluzywne pokoje.
Apartament prezydencki, jak nazywany jest najbardziej ekskluzywny pokój do wyboru w resorcie kosztuje o wiele więcej, ale daje też piękny widok na morze. Za noc w nim trzeba by było zapłacić jednak około 29 tys. zł. Póki co "Lewa" oczekuje na swojego męża i odpoczywa na zasłużonych wakacjach, otwierając tym samym dla siebie sezon na bikini.