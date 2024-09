Lewandowski strzela gola w meczu ze Szkocją, tymczasem Ania jest z dala od męża. Zdjęcie mówi wszystko

Robert Lewandowski tym razem zachował się jak na kapitana przystało i dorzucił cenną cegiełkę do zwycięstwa 3:2 w trudnym meczu ze Szkocją w ramach Ligi Narodów. Lewy pewnie wykorzystał rzut karny strzelając gola na 2:0.

Gola swojego męża na stadionie w Glasgow nie oklaskiwała Anna Lewandowska. Małżonka napastnika Barcelony przebywa obecnie na drugim końcu świata, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska na Bali. Wrzuciła rajską fotkę

Lewandowska jest teraz w Indonezji, a dokładnie na rajskiej wyspie Bali. Żona Roberta nie poleciała tam bez celu. We wrześniu odbywa się tam obóz tańca z udziałem najlepszych par tanecznych, na którym uczestnicy mogą potrenować również z nią i z jej teamem.

Jednak nie samym tańcem człowiek żyje. Lewa znalazła także chwilę na odpoczynek. Wyskoczyła ze znajomymi na popularną pobliską wyspę Nusa Penida, na której znajduje się słynna plaża Kelingking Beach. Na tę plażę bardzo ciężko jest zejść, to prawdziwa droga przez mękę. Nagrodą za to jest rajska sceneria i idealne tło do instagramowych fotek.