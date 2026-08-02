Robert Lewandowski po wielu latach spędzonych w Europie spakował walizki i wyjechał za ocean, gdzie kontynuuje swoją piłkarską karierę. Kapitan reprezentacji Polski po zakończeniu współpracy z FC Barcelona podpisał kontrakt z Chicago Fire i to właśnie w Stanach Zjednoczonych on, jego żona i córki spędzą najbliższe lata. Snajper od kilku tygodni przebywa już w USA, gdzie zalicza kolejne występy w barwach "Strażaków", a przy okazji poszukuje odpowiedniego domu dla swojej rodziny. Anna Lewandowska natomiast została jeszcze na jakiś czas w Hiszpanii, aby domknąć wszelkie sprawy. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych zdołała jednak spełnić jeszcze jedno wielkie marzenie.

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W sobotę 1 sierpnia Anna Lewandowska opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych komunikat, w którym ogłosiła, że po raz szósty wystartowała w zawodach HYROX. Tym razem o swój "personal best" trenerka fitness walczyła w Stambule, jednak wcale nie miała łatwego zadania. W przygotowaniach do zmagań przeszkodziła jej bowiem choroba.

"I uwaga! Mamy to! Kolejny HYROX zaliczony. Ląduje naklejka na moim plecaku. Słuchajcie, po dwutygodniowej chorobie udało mi się, ponieważ od dwóch dni zdecydowanie lepiej się czułam. Chociaż cały czas jestem jeszcze zakatarzona. Zatoki zawalone. Natomiast wystartowałam po konsultacji z lekarzem" - ogłosiła.

Małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski przyznała, że nie udało jej się poprawić swojego najlepszego do tej pory wyniku, a w trakcie startu miała myśli, aby się poddać. Dzięki wsparciu jej teamu ostatecznie udało jej się jednak dotrwać do końca. "Chociaż dzisiaj po początku biegu myślałam, że to będzie mój ostatni HYROX. Wiecie, o czym mówię, bo często tak jest, że dużo osób jak startuje, mówi: 'Po co ja to robię?'. Dzisiaj miałam te myśli. (...) Cieszę się, bo jestem tutaj z całym moim zespołem. EDAN, mój partner Louis również dzisiaj mnie mocno wspierał, więc najważniejsze, że udało się skończyć rajd" - przyznała.

Anna Lewandowska po raz kolejny na zawodach HYROX Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Robert Lewandowski z pierwszymi bramkami za oceanem

Podczas gdy Lewandowska zaliczyła kolejny start w zawodach HYROX, jej ukochany błysnął za oceanem. Podczas meczu Major League Soccer z Charlotte FC "Lewy" w 20. minucie zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Chicago Fire, jednak na jednym golu się nie zatrzymał i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, zapewniając swojej drużynie wygraną 2:1.

"Dla mnie był to ważny dzień. Nie tylko dla mnie, dla całego zespołu, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, których nie wygraliśmy. (...) W meczu z Charlotte czułem się już dużo lepiej na boisku. Przychodząc do Chicago wiedziałem, że potrzebuję okresu przygotowawczego. Każdy, kto zna się na piłce, też to pewnie wiedział. Pierwsze 2-3 tygodnie to ciężka praca, mogło brakować świeżości w pierwszych starciach. Ostatni tydzień wykorzystałem na trochę cięższą pracę niż koledzy z zespołu, więc się cieszę, pierwszy mecz u siebie, wygrana, dwa gole. Oby tak dalej. Z każdym dniem tygodnia na pewno będę się lepiej czuł fizycznie. Dziś wyglądało to lepiej i było to widać na boisku" - mówił już po meczu w wywiadzie dla Apple TV.

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Anna Lewandowska ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Robert Lewandowski Omar Vega Getty Images

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska Tomasz Jastrzębowski/Reporter East News





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