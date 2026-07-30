Lewandowska ze smutkiem ogłasza ws. stanu zdrowia. Pojawiły się komplikacje

Anna Lewandowska i córki nie wyleciały razem z Robertem do USA. Żona piłkarza została w Europie, by domknąć ostatnie sprawy. Jedną z ważniejszych dla niej inicjatyw jest udział w zawodach Hyrox w Stambule (1 sierpnia). Pojawiły się jednak nieoczekiwane komplikacje.

"Lewą" dopadły problemy zdrowotne, których jak na razie nie może przezwyciężyć. Pospieszyła do internautów z najnowszą aktualizacją stanu zdrowia.

Co ze zdrowiem Anny Lewandowskiej? Sama informuje

"Znowu do połowy dnia było lepiej, a potem nagły spadek mocy" - z przykrością odnotowuje Anna Lewandowska w relacji w mediach społecznościowych, jasno dając znać, że takie przeciągające się kłopoty ze zdrowiem to dla niej niecodzienna sytuacja.

Skąd zatem to wszystko? Żona "Lewego" ma pewną teorię. "Jeśli ktoś mi napisze, że emocje i stres nie wpływają na ciało oraz zdrowie, to jestem tego żywym dowodem" - wyjaśnia.

"Zazwyczaj w ogóle nie choruję, a tu na samej ostatniej prostej złapało mnie coś, co po prostu zmiotło mnie z nóg" - przyznaje.

Co zatem z udziałem w zawodach Hyrox? Najwyraźniej sprawa stoi pod znakiem zapytania. Wygląda na to, że na ten moment Anna absolutnie nie jest w formie, by podjąć taki wysiłek.

Zostały tylko 3 dni do startu, a sił brak

"Jest mi po prostu bardzo smutno... Trzymajcie kciuki, żeby organizm jeszcze wstał na nogi!" - prosi wszystkich, sygnalizując, że ma nadzieję na poprawę i start w konkursie w Stambule.

Anna Lewandowska zmaga się z uporczywym przeziębieniem. Skończyło się na antybiotyku

O swoich problemach zdrowotnych Anna Lewandowska poinformowała przed kilkoma dniami. Przyznawała, że nie tak wyobrażała sobie ostatni tydzień przygotowań do Hyrox.

"Po 8 dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'Stop'. I trwa to już długo" - opisywała.

Potwierdziła, że cała sytuacja jest dla niej trudna. "To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację" - stwierdziła.

Po zawodach w Turcji czeka ją pożegnanie i wylot do Stanów Zjednoczonych Ameryki, do męża. To właśnie tam, w Chicago, przez najbliższe dwa lata będzie toczyło się życie rodziny Lewandowskich.

Co później? Anna i Robert chcieliby wrócić do Barcelony i tam zamieszkać. "Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę" - obwieściła żona piłkarza w rozmowie z Mundo Deportivo.

Mam stąd cudowne wspomnienia związane z dorastaniem naszych córek

Lewandowscy mieszkali w sercu Katalonii przez cztery lata, od 2022 roku. I to właśnie w Barcelonie odnaleźli swoje miejsce na ziemi, co zgodnie podkreślają.





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