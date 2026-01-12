Lewandowska zaczepiła polską pięściarkę. Na odpowiedź nie musiała czekać

Robert Lewandowski po raz kolejny został nominowany w kategorii Sportowiec Roku w ramach Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Tym razem jednak napastnika FC Barcelona i kapitana reprezentacji Polski na gali nie reprezentowała jego mama Iwona - w Warszawie z tej okazji zameldowała się Anna Lewandowska, która przyciągnęła uwagę, gdy tylko postawiła nogę na czerwonym dywanie. Była karateczka na Gali Mistrzów Sportu zjawiła się w olśniewającej kreacji - różowej, rozłożystej sukni aż do ziemi, z odkrytymi ramionami i z dość dużym dekoltem. Projekt ten przygotowała Gosia Baczyńska.

Warto podkreślić, że dla Anny Lewandowskiej był to powrót po wieloletniej przerwie. Nic więc dziwnego, że jej obecność wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród dziennikarzy, ale również sportowców. Ci ochoczo ustawili się do kolejki po pamiątkowe zdjęcie z 38-krotną medalistką w karate tradycyjnym. W tym gronie znalazła się m.in. Aneta Rygielska - polska pięściarka, wicemistrzyni świata z 2025 roku, olimpijka z Paryża oraz dwukrotna wicemistrzyni Europy 2019 i 2022.

Fotką z Anną Lewandowską gwiazda polskiego boksu pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Cudowny wieczór" - napisała krótko. Małżonka Roberta Lewandowskiego nie pozostała obojętna na wpis Rygielskiej. Udostępniła ona zdjęcie na swoim profilu i... złożyła 30-latce propozycję nie do odrzucenia. "No to co? Wspólny trening?" - zapytała.

Na odpowiedź pięściarki wcale nie trzeba było długo czekać. Ta od razu przyjęła ofertę Lewandowskiej, jednak zaznaczyła, że muszą one dojdź do porozumienia w kwestii daty i miejsca. "Zdecydowanie tak! Nasze plany trzeba wdrożyć w życie!" - napisała.

Anna Lewandowska i Aneta Rygielska Instagram/aneta_rygielska materiał zewnętrzny

Sporty walki wcale nie są obce Lewandowskiej. Trenerka fitness swego czasu reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej jako karateczka, a obecnie z pasją trenuje boks. Nic więc dziwnego, że chciałaby ona zaliczyć trening u boku jednej z najlepszych pięściarek w naszym kraju.

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu AKPA AKPA

Aneta Rygielska po swojej walce w Suzuki Boxing Night 31 Marcin Golba/NurPhoto via AFP AFP