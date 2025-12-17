Lewandowska z ofertą walki w MMA. Złożyła solenną obietnicę. I dotrzymała słowa

Anna Lewandowska w stopniu ponadprzeciętnym opanowała tajniki karate tradycyjnego. Tę dyscyplinę sportu trenowała od 11. roku życia. Z sukcesami - sięgała po medale w mistrzostwach Polski, Europy i świata. W sumie wywalczyła 38 krążków.

Było zatem tylko kwestią czasu, kiedy z "propozycją nie do odrzucenia" zgłoszą się do niej szefowie organizacji MMA. Tak rzeczywiście się stało. I jak się okazuje, wcale nie byli bez szans.

Anna Lewandowska dostała propozycję walki w formule MMA: "Dwa lata przygotowań zrobiłyby swoje"

- Rzeczywiście dostałam taką propozycje, żeby wystartować w MMA. Za dwa lata. Patrząc ambicjonalnie, na pewno dwa lata przygotowań zrobiłyby swoje - oznajmiła swego czasu, goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego.

Czy ofertę uznała wówczas za atrakcyjną? - Ciągnie mnie. Jasne, że mnie ciągnie. Byłabym w stanie się przygotować - odparła.

- Ale nie zamierzam walczyć. Na pewno nie - ucięła ostatecznie temat. I można bez ryzyka pomyłki założyć, że dotrzymała słowa i zdania nie zmieni.

Dzisiaj o wejściu do klatki nie ma mowy przede wszystkim z jednego zasadniczego powodu. Lewandowską wciąż pozostaje kobietą nad wyraz aktywną, ale najważniejszą rolę życia odgrywa teraz jako matka. W maju 2017 roku urodziła Klarę, trzy lata później na świat przyszła Laura.

Nieoficjalnie mówiło się, że za walkę w formule MMA mogła zainkasować okrągły milion złotych. Bez względu na czas trwania konfrontacji oraz jej ostateczny rezultat. Czy rzeczywiście była to propozycja nie do odrzucenia? Trudno stawiać odpowiedź twierdzącą. W grudniu zeszłego roku tygodnik "Wprost" oszacował wspólny majątek Anny i Roberta Lewandowskich na... 723 mln zł.

Małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski nie stroni jednak od sportów walki. Jeśli tylko nie tańczy bachaty, chętnie poświęca czas na kick boxing. Zdjęcia z treningów - w rękawicach i ochraniaczach na piszczele - zamieszcza w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, podczas jednej z szerzej udokumentowanych na Instagramie sesji ćwiczyła z... zawodnikiem MMA, Yanem Cabralem. Brazylijczyk ma za sobą pięć pojedynków stoczonych nie byle gdzie, bo pod szyldem UFC.

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska GABRIEL BOUYS AFP

Anna Lewandowska Urbanandsport AFP