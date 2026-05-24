Choć Anna Lewandowska karierę zawodowej karateczki skończyła już przeszło dekadę temu, sport wciąż pozostaje bliski jej sercu. 37-latka spełnia się jako promotorka zdrowego stylu życia i prowadzi marki oferujące między innymi naturalne kosmetyki czy zdrowe przekąski. Nie można nie wspomnieć także o słynnych już obozach treningowych Camp by Ann organizowanych w Dojo Stara Wieś. Są one już swego rodzaju tradycją i za każdym razem bilety na nie rozchodzą się jak świeże bułeczki.

Treningi na siłowni czy w terenie już jakiś czas temu przestały być jednak dla Lewandowskiej wystarczające. To właśnie wtedy zdecydowała się ona rozpocząć swoją przygodę z zawodami HYROX. Z początku brała udział w eventach organizowanych na terenie Hiszpanii, jednak z czasem otworzyła się na kolejne wyzwania i wraz ze swoim teamem zaczęła startować w zawodach na terenie całej Europy. Kilka tygodni temu ona i jej "Healthy Team" pojawili się na zawodach HYROX na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, co trenerka relacjonowała na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Anna Lewandowska pobiegła w 12a Cursa Diagonal. Taki osiągnęła wynik

Po uzyskaniu dobrego wyniku w stolicy Polski Anna Lewandowska nie miała zamiaru osiąść na laurach i już w najbliższy weekend wystartuje w kolejnych zawodach. Przed nimi jednak zdecydowała się na inne sportowe wyzwanie. W dniach 23-24 maja na terenie Barcelony organizowany jest event 12a Cursa Diagonal. Małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski w niedzielny poranek stawiła się na starcie, aby wraz z innymi uczestnikami wziąć udział w biegu na 10 km.

Cały dystans rozpoczynający się na Palau Reial i kończący na Passeig Garcia Faria Anna Lewandowska pokonała w 45 minut. Swoim sukcesem pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dzisiaj 10km 45 minut. Potraktowałam dzisiejszy bieg jako trening przygotowawczy do piątkowego startu w HYROX" - ogłosiła z dumą na Insta Stories.

