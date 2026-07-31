Lewandowska wsiadła w samolot, ale nie poleciała do męża. Zwrot akcji

W czwartek wieczorem Anna Lewandowska poinformowała wszystkich, że mimo zdrowotnych trudności zdecydowała się udać się do Turcji, gdzie na sobotę zaplanowano zawody Hyrox (to wyścig łączący sprawność z treningiem funkcjonalnym), w których bardzo chce wziąć udział.

"Czy jestem gotowa na sobotni Hyrox w Turcji? Nie. Czy dziś tam lecę? Tak. Przecież to 'jeszcze' dwa dni" - obwieściła w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że liczy na szybkie wykurowanie się.

Afirmuję, że będzie dobrze!

Wygląda na to, że plan z afirmacją zadziałał. W piątek żona Roberta Lewandowskiego zameldowała się ze Stambułu i z radością ogłosiła, że jej stan zdrowia uległ poprawie.

"Wracają siły! Odpoczynek, sen, zdrowe jedzenie, suplementy oraz wizyta u lekarza... zaczynają przynosić efekty. Dziękuję za setki wiadomości. To na maksa miłe i wspierające" - cieszy się w najnowszym komunikacie na InstaStories.

Anna Lewandowska poinformowała o problemach ze zdrowiem

Wcześniej "Lewa" ze smutkiem informowała, że jej przygotowania do zawodów Hyrox nie idą zgodnie z planem. Wszystko przez przeziębienie, którego nie mogła zwalczyć.

"Po 8 dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'Stop'. I trwa to już długo" - wyjaśniała.

To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację

Niedługo później pospieszyła z aktualizacją. "Znowu do połowy dnia było lepiej, a potem nagły spadek mocy. Jeśli ktoś mi napisze, że emocje i stres nie wpływają na ciało oraz zdrowie, to jestem tego żywym dowodem" - oświadczyła.

"Zazwyczaj w ogóle nie choruję, a tu na samej ostatniej prostej złapało mnie coś, co po prostu zmiotło mnie z nóg. Zostały tylko 3 dni do startu, a sił brak. Jest mi po prostu bardzo smutno... Trzymajcie kciuki, żeby organizm jeszcze wstał na nogi!" - prosiła.

Lewandowscy chcą wrócić do Barcelony

Niedługo po zawodach w Stambule Anna Lewandowska oraz córki spakują walizki i udadzą się w daleką podróż za ocean. W końcu, po tygodniach oczekiwania, dołączą do Roberta, który aklimatyzuje się do pracy w nowym klubie i do życia na nowym kontynencie.

Żona piłkarza reprezentacji Polski i Chicago Fire nie kryje obaw przed przeprowadzką. W Barcelonie zbudowała swoje życie, tam prowadzi biznesy. W Katalonii przez cztery lata ona i Robert wychowywali córki, które przywykły do tamtej codzienności. Teraz czeka ich wszystkich życiowa zmiana.

Kontrakt "Lewego" z amerykańską drużyną ma obowiązywać przez dwa lata. Co dalej? Całkiem możliwe, że Lewandowscy wrócą do Barcelony i tam osiądą na stałe.

"Tutaj mamy swój dom. Bardzo mocno związaliśmy się z tym miejscem i planujemy wrócić do Barcelony oraz osiąść tutaj na stałe, kiedy Robert zakończy piłkarską karierę" - podsumowała temat Anna w niedawnej rozmowie z Mundo Deportivo.





Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport