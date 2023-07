Lewandowska więźniem własnego wizerunku. Musi mieć nad wszystkim kontrolę

W książce na tapet wzięto również relacje Anny z Robertem. Czasem dochodzi między nimi do zgrzytów, zwłaszcza jeśli sprawy dotyczą kwestii wychowania córek. Trenerka fitness opowiedziała o jednej sytuacji w restauracji. "Poszliśmy w osiem osób do restauracji. Powiedziałam do koleżanek: 'Dziewczyny, na piętnaście minut włączam dzieciom bajkę, nie spały, więc są marudne, a chcę chwilę spokojnie z wami porozmawiać'. Robert to usłyszał i wkurzył się. 'Po co dajesz telefon przy stole, powinny z nami spędzać czas, rozmawiać" - denerwował się podopieczny Xaviego.