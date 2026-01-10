Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska weszła na salę i wszystkich zamurowało. Potem takie słowa o Polakach

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W tym roku Roberta Lewandowskiego na Gali Mistrzów Sportu reprezentuje jego żona, Anna. Gdy tylko weszła na salę, od razu skradła show unikalną kreacją. I zaskoczyła wszystkich. W rozmowie przed samym startem imprezy wyjaśniła, skąd pomysł na kreację. Podzieliła się również zdecydowaną opinią na tematów Polaków.

Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPAAKPA

Przez ostatnie lata w imieniu Roberta Lewandowskiego nagrodę Plebiscytu Przeglądu Sportowego odbierała jego mama, Iwona. Jednak tym razem na Gali Mistrzów Sportu pojawiła się żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony, Anna Lewandowska. To jej wielki powrót na tę imprezę po kilku edycjach. "Lewa" weszła na czerwony dywan i od razu skradła show.

    Niespodzianka z Anną Lewandowską na Gali Mistrzów Sportu. Nietypowa kreacja

    Na godziny przed rozpoczęciem imprezy Anna Lewandowska podgrzewała w mediach społecznościowych atmosferę. Opublikowała zdjęcie bordowej torebki i oświadczyła: "Dziś Gala Mistrzów Sportu. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, jaki jest kolor mojej sukni?".

    Zwykle na wielkich wydarzeniach tego typu występowała w czerwonych, czarnych, zielonych i jasnych kreacjach. Tym razem jednak zaskoczyła wszystkich i pojawiła się... w różu. Założyła rozłożystą sukienkę do ziemi, z odkrytymi ramionami i z dość dużym dekoltem. To projekt Gosi Baczyńskiej.

    Kiedyś powiedziałam: Nigdy nie założę różu, nigdy nie będę księżniczką. Mama na pewno śmieje się szerokim uśmiechem. A to, mogę tylko podpowiedzieć, mała inspiracja Oskarów, 1999 rok
    - skomentowała swój strój w "Fakcie".

    Pytana o to, jak się czuje na gali bez Roberta u boku, odparła szczerze. "Nie pamiętam gali, na której byłam z nim. Może na jednej. Mój mąż generalnie nie bywa na galach i taka moja rola. Co roku nagrodę odbierała teściowa, dzisiaj odbieram ja. Przyleciałam prosto z Barcelony na to wydarzenie i z ogromną dumą jestem tutaj, w gronie takich sportowców" - wyjaśniła.

    Przy okazji podzieliła się też opinią na temat Polaków. Wskazała na mocne i słabsze strony. "Polacy mają bardzo dobrą opinię, że jesteśmy 'hard workers' i coś w tym jest. Że jesteśmy dokładni i pracujemy ciężko. Ale czasami nie potrafimy odpoczywać i łapać tego luzu. Może coś w tym jest, może dlatego, że brakuje słońca, ale na pewno dajemy serce na dłoni i angażujemy się we wszystko, co robimy. Myślę, że opinia na temat Polaków jest piękną opinią" - podsumowała.

    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPAAKPA
    Kobieta ubrana w efektowną, długą suknię w kolorze różowym pozuje na czerwonym dywanie przed ścianą z logotypami sponsorów i mediów.
    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuHornetReporter
    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu
    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuAKPAAKPA

