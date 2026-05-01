Lewandowska szczerze ws. powrotu do Polski. Nagle padły słowa o Polakach

Anna Dymarczyk

Anna Lewandowska gościła w "Dzień Dobry TVN". Najsłynniejsza z polskich WAGs postanowiła opowiedzieć parę słów o tym, jak żyje jej się w Barcelonie (którą jest absolutnie zachwycona) i w pewnym momencie zaczęła też mówić o Polakach. Później została zapytana o sam kraj i jaśniejszej odpowiedzi nie można było od niej żądać.

Anna Lewandowska w czarnej skórzanej kurtce siedzi obok kobiety w jasnej kurtce i czapce NY na trybunach sportowych
Anna Lewandowska

Nie wiadomo jeszcze, jak długo Lewandowscy będą mogli pozostać w Barcelonie na takich warunkach, jak teraz, czyli z Robertem Lewandowskim w klubie. Jego małżonka stara się jednak jak może i dogląda bacznie swojego Edan Studios.

Anna Lewandowska opowiedziała o życiu w Barcelonie i Polakach

Lewandowska zagościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie postanowiła opowiedzieć nieco o swoim życiu w Barcelonie i tym, jak funkcjonuje na co dzień w mieście z całą rodziną. Nie ukrywała swojego zachwytu.

"Życie w Barcelonie jest czasem skomplikowane do połączenia, natomiast ja na co dzień jestem w Hiszpanii, tam pracuję i prowadzę również biznes tam (...) W Hiszpanii czujemy się wyśmienicie, moje dzieci kochają szkołę tam i samo życie jest piękne. Odnajdujemy swoją przestrzeń. Wiadomo, jest dużo turystów." - zaczęła opowiadać.

Dużo Polaków odwiedza mnie i moje miejsce, moją siłownię, to jest fajne, drzwi są otwarte i ludzie mogą mnie tam spotkać, co też jest bardzo miłe
zaznaczyła "Lewa".

Anna Lewandowska o powrocie do Polski

W pewnym momencie Lewandowska postanowiła odpowiedzieć na pytanie związane z powrotami do Polski. Przy okazji chciała zaznaczyć, że jej ojczyzna jest dla niej bardzo ważna, podobnie jak dla całej jej rodziny.

"Polskę kochamy, za Polską tęsknimy. Nie wyobrażam sobie nie wracać do Polski, to podstawa moich działań" - przekazała reporterom Anna Lewandowska. Tak rzeczywiście jest - "Lewa" bardzo często bryluje na warszawskich salonach, pojawia się na pokazach mody czy akcjach promocyjnych swoich firm, a także organizowanych przez nią eventach fitness.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Łukasz Olszewski
Anna Lewandowska stworzyła imperium w Barcelonie / Foto Olimpik/NurPhoto
Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
Anna Lewandowska
