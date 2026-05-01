Lewandowska szczerze ws. powrotu do Polski. Nagle padły słowa o Polakach

Nie wiadomo jeszcze, jak długo Lewandowscy będą mogli pozostać w Barcelonie na takich warunkach, jak teraz, czyli z Robertem Lewandowskim w klubie. Jego małżonka stara się jednak jak może i dogląda bacznie swojego Edan Studios.

Anna Lewandowska opowiedziała o życiu w Barcelonie i Polakach

Lewandowska zagościła w "Dzień Dobry TVN", gdzie postanowiła opowiedzieć nieco o swoim życiu w Barcelonie i tym, jak funkcjonuje na co dzień w mieście z całą rodziną. Nie ukrywała swojego zachwytu.

"Życie w Barcelonie jest czasem skomplikowane do połączenia, natomiast ja na co dzień jestem w Hiszpanii, tam pracuję i prowadzę również biznes tam (...) W Hiszpanii czujemy się wyśmienicie, moje dzieci kochają szkołę tam i samo życie jest piękne. Odnajdujemy swoją przestrzeń. Wiadomo, jest dużo turystów." - zaczęła opowiadać.

Dużo Polaków odwiedza mnie i moje miejsce, moją siłownię, to jest fajne, drzwi są otwarte i ludzie mogą mnie tam spotkać, co też jest bardzo miłe

Anna Lewandowska o powrocie do Polski

W pewnym momencie Lewandowska postanowiła odpowiedzieć na pytanie związane z powrotami do Polski. Przy okazji chciała zaznaczyć, że jej ojczyzna jest dla niej bardzo ważna, podobnie jak dla całej jej rodziny.

"Polskę kochamy, za Polską tęsknimy. Nie wyobrażam sobie nie wracać do Polski, to podstawa moich działań" - przekazała reporterom Anna Lewandowska. Tak rzeczywiście jest - "Lewa" bardzo często bryluje na warszawskich salonach, pojawia się na pokazach mody czy akcjach promocyjnych swoich firm, a także organizowanych przez nią eventach fitness.

