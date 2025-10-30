Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska spakowała walizki i ruszyła z córkami do Polski. Miała ważny powód

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Anna Lewandowska na co dzień mieszka w słonecznej Hiszpanii, gdzie jej mąż rozwija piłkarską karierę w barwach FC Barcelona. Teraz jednak trenerka fitness musiała pilnie spakować walizki i wraz z córkami powróciła do Polski. Jak się okazuje, podróż ta związana była z ważnym wydarzeniem w życiu zawodowym Anny. O szczegółach opowiedziała w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska zabrała córki na event "phlov" do Warszawy
Anna Lewandowska zabrała córki na event "phlov" do WarszawyInstagram/annalewandowska, Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Anna Lewandowska przez wiele lat była znakomitą zawodniczką karate tradycyjnego, zdobywając medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Jej sportowa kariera ukształtowała determinację, dyscyplinę i pasję, które dziś przekłada się na działalność biznesową. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych businesswoman i trenerek fitness na świecie - prowadzi własne marki związane ze zdrowym stylem życia, tworzy programy treningowe, organizuje obozy sportowe i inspiruje miliony ludzi do dbania o kondycję oraz dobre samopoczucie.

Hajto zwraca uwagę. "Mówimy o każdym, ale nie o Lewandowskim, a to największy nieobecny EL Clasico". WIDEOPolsat Sport

Anna Lewandowska na evencie swojej marki w Warszawie. Towarzyszą jej córki

Jedną z jej najlepiej prosperujących marek jest "phlov" - firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą naturalnych i wegańskich kosmetyków. Choć na co dzień mieszka w słonecznej Barcelonie, Anna pod koniec października niespodziewanie spakowała walizki i wraz z córkami udała się do Warszawy. Jak się później okazało, wizyta trenerki fitness w stolicy związana była właśnie z jej marką. W czwartek 30 października w Warszawie odbył się specjalny event, na którym Anna miała okazję przybliżyć ofertę swoim potencjalnym klientom i opowiedzieć coś więcej o samej historii marki.

W tak ważnym wydarzeniu Lewandowska mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie - oprócz jej najbliższej przyjaciółki Aleksandry Dec na evencie pojawiły się również jej córki, Laura oraz Klara. 

Kobieta klęcząca pomiędzy dwiema dziewczynkami na tle różowej, błyszczącej zasłony i czarno-białej posadzki. Twarze dzieci są rozmyte. Kobieta ubrana w białą koszulę, dziewczynki w jasnej, rozkloszowanej sukience i w prążkowanej sukience z długimi ręka...
Anna Lewandowska z córkami na evencie "phlov"Instagram/annalewandowskahpbmateriał zewnętrzny

Dla Anny czwartkowe wydarzenie było wyjątkowe. "Jesteśmy dzisiaj na evencie "phlov". Strasznie się cieszę, bo w końcu będę mogła porozmawiać z wieloma osobami dzisiaj i powiedzieć kilka słów o tym, jak powstają nasze kosmetyki, co szykujemy. A będzie bardzo dużo nowości. Dużo wdrożeń w przyszłym roku. No i słuchajcie, będą dzisiaj nasi goście testować. Pokażę Wam, co przygotowaliśmy, ale to już zaraz. A ja teraz uciekam się przygotowywać" - zapowiedziała na Insta Stories.

Kobieta w białej koszuli pozuje do selfie w nowoczesnym wnętrzu z marmurowymi blatami i dekoracyjnymi kwiatami w tle.
Anna LewandowskaInstagram/annalewandowskahpbmateriał zewnętrzny
Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
Anna LewandowskaLukasz GdakEast News
Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i granatowej marynarce stoi obok mężczyzny w garniturze, oboje wchodzą przez drzwi, tło rozmyte
Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News
Anna Lewandowska
Anna LewandowskaTom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja