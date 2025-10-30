Lewandowska spakowała walizki i ruszyła z córkami do Polski. Miała ważny powód
Anna Lewandowska na co dzień mieszka w słonecznej Hiszpanii, gdzie jej mąż rozwija piłkarską karierę w barwach FC Barcelona. Teraz jednak trenerka fitness musiała pilnie spakować walizki i wraz z córkami powróciła do Polski. Jak się okazuje, podróż ta związana była z ważnym wydarzeniem w życiu zawodowym Anny. O szczegółach opowiedziała w mediach społecznościowych.
Anna Lewandowska przez wiele lat była znakomitą zawodniczką karate tradycyjnego, zdobywając medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Jej sportowa kariera ukształtowała determinację, dyscyplinę i pasję, które dziś przekłada się na działalność biznesową. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych businesswoman i trenerek fitness na świecie - prowadzi własne marki związane ze zdrowym stylem życia, tworzy programy treningowe, organizuje obozy sportowe i inspiruje miliony ludzi do dbania o kondycję oraz dobre samopoczucie.
Anna Lewandowska na evencie swojej marki w Warszawie. Towarzyszą jej córki
Jedną z jej najlepiej prosperujących marek jest "phlov" - firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą naturalnych i wegańskich kosmetyków. Choć na co dzień mieszka w słonecznej Barcelonie, Anna pod koniec października niespodziewanie spakowała walizki i wraz z córkami udała się do Warszawy. Jak się później okazało, wizyta trenerki fitness w stolicy związana była właśnie z jej marką. W czwartek 30 października w Warszawie odbył się specjalny event, na którym Anna miała okazję przybliżyć ofertę swoim potencjalnym klientom i opowiedzieć coś więcej o samej historii marki.
W tak ważnym wydarzeniu Lewandowska mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie - oprócz jej najbliższej przyjaciółki Aleksandry Dec na evencie pojawiły się również jej córki, Laura oraz Klara.
Dla Anny czwartkowe wydarzenie było wyjątkowe. "Jesteśmy dzisiaj na evencie "phlov". Strasznie się cieszę, bo w końcu będę mogła porozmawiać z wieloma osobami dzisiaj i powiedzieć kilka słów o tym, jak powstają nasze kosmetyki, co szykujemy. A będzie bardzo dużo nowości. Dużo wdrożeń w przyszłym roku. No i słuchajcie, będą dzisiaj nasi goście testować. Pokażę Wam, co przygotowaliśmy, ale to już zaraz. A ja teraz uciekam się przygotowywać" - zapowiedziała na Insta Stories.