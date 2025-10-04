Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska spakowała walizki i prędko wyjechała z Hiszpanii. Miała ważny powód

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Anna Lewandowska coraz odważniej wchodzi w świat mody i nie boi się eksperymentować ze swoimi stylizacjami. Trenerka fitness uważnie śledzi bieżące trendy, a najnowsze kolekcje światowych marek ogląda z pierwszych rzędów podczas pokazów mody. Nie mogło jej więc zabraknąć na tygodniu mody w Paryżu. W stolicy Francji Anna pojawiła się, aby wspierać inną znaną WAG piłkarską.

Anna Lewandowska
Anna LewandowskaAKPA

Anna Lewandowska od lat kojarzona jest przede wszystkim ze sportem, zdrowym stylem życia i działalnością trenerską. Jednak w ostatnich latach coraz śmielej zaznacza swoją obecność także w świecie mody. Jej stylizacje - zarówno te codzienne, jak i te z czerwonych dywanów - często są szeroko komentowane w mediach i traktowane jako inspiracja dla wielu kobiet. Lewandowska umiejętnie łączy wygodę i sportowy luz z elegancją, dzięki czemu jej "looki" pozostają autentyczne i zgodne z jej aktywnym trybem życia.

Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że moda to dla niej sposób wyrażania siebie. Na przestrzeni lat przeszła widoczną metamorfozę, często współpracuje z projektantami, bierze udział w prestiżowych wydarzeniach modowych i pojawia się w kampaniach reklamowych związanych z branżą fashion. Jej obecność w tym środowisku to nie tylko efekt popularności, ale także konsekwentnie budowanego wizerunku kobiety świadomej, odważnej i otwartej na nowe trendy. Z czasem moda stała się jednym z obszarów, w których realizuje swoją kreatywność i biznesowe pomysły.

Anna Lewandowska zameldowała się w Paryżu. Rusza na podbój tygodnia mody

W ostatnich latach moda stała się ważnym elementem jej życia, Anna nie mogła więc ominąć jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie fashion - tygodnia mody w Paryżu. Trenerka fitness w piątkowe popołudnie zameldowała się w stolicy Francji, a fotką podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do zdjęcia - jak można było się tego spodziewać - zapozowała w modnej stylizacji. Do beżowego topu i jeansów dodała czarną kurtkę skórzaną i okulary przeciwsłoneczne. 

Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i czarnej kurtce siedzi na tylnym siedzeniu luksusowego samochodu, trzymając telefon przy uchu, z widokiem na miasto przez okno.
Anna Lewandowska w ParyżuInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Anna w Paryżu zameldowała się wcale nie bez powodu - pojawi się ona bowiem na pokazie najnowszej kolekcji stworzonej przez Victorię Beckham. To nie pierwszy raz, kiedy Polka okazuje wsparcie małżonce Davida Beckhama. W marcu tego roku trenerka fitness skradła show, gdy na pokazie pojawiła się w zielonej sukni autorstwa brytyjskiej projektantki.

    Anna Lewandowska na pokazie Victorii Beckham w Paryżu
    Anna Lewandowska na pokazie Victorii Beckham w ParyżuTom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East NewsEast News
    Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
    Anna LewandowskaLukasz GdakEast News
    Anna Lewandowska
    Anna LewandowskaArtur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTEREast News

