Lewandowska skradła show, Szeremeta zaskoczyła fanów. A to nie wszystko
Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" i Gala Mistrzów Sportu to moment, w którym kibice mają okazję zobaczyć swoich idoli w innym wydaniu niż zwykle, dużo bardziej oficjalnym. I nieco się zaskoczyć. Uwagę przykuwają niezwykłe kreacje. W tym roku trudno oderwać wzrok od m.in. Anny Lewandowskiej, Julii Szeremety i Klaudii Zwolińskiej.
Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu zgromadziła zacne grono polskich sportowców z różnych dyscyplin. Przybyły na nią także osoby, które zwykle stoją nieco w ich cieniu - partnerki i partnerzy, rodzice, przedstawiciele. Uwagę przykuwają również kreacje, tak pieczołowicie dobierane i przygotowywane na wiele miesięcy przed imprezą. Kto w tym roku skradł show?
Niesamowite kreacje na Gali Mistrzów Sportu. Lewandowska, Szeremeta, Kuś, Mirosław
"Kiedyś powiedziałam: Nigdy nie założę różu, nigdy nie będę księżniczką. Mama na pewno śmieje się szerokim uśmiechem. A to, mogę tylko podpowiedzieć, mała inspiracja Oskarów, 1999 rok" - tak o swojej zaskakującej sukni założonej przy okazji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" powiedziała Anna Lewandowska.
Lecz nie tylko ona przykuła uwagę doborem stroju. W centrum uwagi znalazły się również m.in. Julia Szeremeta, Aleksandra Mirosław, Małgorzata Rozenek-Majdan, Sandra Zmarzlik, Anastazja Kuś, Katarzyna Zillmann, Maja Włoszczowska oraz Klaudia Zwolińska.