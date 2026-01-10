Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska skradła show, Szeremeta zaskoczyła fanów. A to nie wszystko

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" i Gala Mistrzów Sportu to moment, w którym kibice mają okazję zobaczyć swoich idoli w innym wydaniu niż zwykle, dużo bardziej oficjalnym. I nieco się zaskoczyć. Uwagę przykuwają niezwykłe kreacje. W tym roku trudno oderwać wzrok od m.in. Anny Lewandowskiej, Julii Szeremety i Klaudii Zwolińskiej.

Trzy młode kobiety w eleganckich, wieczorowych sukniach pozują indywidualnie na ściance podczas prestiżowego wydarzenia. Każda z nich prezentuje inny styl i kolor kreacji: granatową, różową oraz brokatową bordową. W tle widoczne są logotypy sponsorów i...
Kreacje na Gali Mistrzów SportuAKPA/Reporter/East NewsAKPA

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu zgromadziła zacne grono polskich sportowców z różnych dyscyplin. Przybyły na nią także osoby, które zwykle stoją nieco w ich cieniu - partnerki i partnerzy, rodzice, przedstawiciele. Uwagę przykuwają również kreacje, tak pieczołowicie dobierane i przygotowywane na wiele miesięcy przed imprezą. Kto w tym roku skradł show?

    Niesamowite kreacje na Gali Mistrzów Sportu. Lewandowska, Szeremeta, Kuś, Mirosław

    "Kiedyś powiedziałam: Nigdy nie założę różu, nigdy nie będę księżniczką. Mama na pewno śmieje się szerokim uśmiechem. A to, mogę tylko podpowiedzieć, mała inspiracja Oskarów, 1999 rok" - tak o swojej zaskakującej sukni założonej przy okazji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" powiedziała Anna Lewandowska.

    Kobieta ubrana w efektowną, długą suknię w kolorze różowym pozuje na czerwonym dywanie przed ścianą z logotypami sponsorów i mediów.
    Anna Lewandowska, Gala Mistrzów SportuHornetReporter

    Lecz nie tylko ona przykuła uwagę doborem stroju. W centrum uwagi znalazły się również m.in. Julia Szeremeta, Aleksandra Mirosław, Małgorzata Rozenek-Majdan, Sandra Zmarzlik, Anastazja Kuś, Katarzyna Zillmann, Maja Włoszczowska oraz Klaudia Zwolińska.

    Julia Szeremeta
    Julia SzeremetaAKPA
    Kobieta w eleganckiej czarnej sukni z białą falbaną, pozująca na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów podczas gali sportowej.
    Anastazja KuśHornetReporter
    Dwie elegancko ubrane kobiety pozują razem na ściance z ciemnym tłem z widocznymi logotypami sponsorów i partnerów wydarzenia.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarHornetReporter
    Kobieta w długiej czarnej sukni wieczorowej pozuje na tle ścianki z logotypami sponsorów podczas wydarzenia na czerwonym dywanie, zachowując elegancką postawę i uśmiech.
    Aleksandra MirosławPawel WodzynskiEast News
    Elegancko ubrana para na tle ścianki sponsorskiej podczas oficjalnego wydarzenia. Mężczyzna w czarnym garniturze i muszce, kobieta w ciemnej sukni z kwiatowymi aplikacjami, trzyma srebrną torebkę. Oboje stoją blisko siebie i patrzą w stronę aparatu.
    Bartosz Zmarzlik z żonąPawel WodzynskiEast News
    Uśmiechnięta kobieta w eleganckiej, czarnej sukni z odkrytymi ramionami pozuje na czerwonym dywanie przed ścianką z logotypami sponsorów i partnerów wydarzenia.
    Maja WłoszczowskaPawel WodzynskiEast News
    Kobieta w długiej, błyszczącej sukni wieczorowej stoi na czerwonym dywanie przed ścianką z logotypami sponsorów i partnerów wydarzenia. Ma rozpuszczone włosy, dłonie ułożone swobodnie po bokach, patrzy w stronę aparatu.
    Klaudia ZwolińskaPawel WodzynskiEast News
    Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan
    Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław MajdanAKPAAKPA

