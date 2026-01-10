Lewandowska skradła show, Szeremeta zaskoczyła fanów. A to nie wszystko

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu zgromadziła zacne grono polskich sportowców z różnych dyscyplin. Przybyły na nią także osoby, które zwykle stoją nieco w ich cieniu - partnerki i partnerzy, rodzice, przedstawiciele. Uwagę przykuwają również kreacje, tak pieczołowicie dobierane i przygotowywane na wiele miesięcy przed imprezą. Kto w tym roku skradł show?

Niesamowite kreacje na Gali Mistrzów Sportu. Lewandowska, Szeremeta, Kuś, Mirosław

"Kiedyś powiedziałam: Nigdy nie założę różu, nigdy nie będę księżniczką. Mama na pewno śmieje się szerokim uśmiechem. A to, mogę tylko podpowiedzieć, mała inspiracja Oskarów, 1999 rok" - tak o swojej zaskakującej sukni założonej przy okazji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" powiedziała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska, Gala Mistrzów Sportu Hornet Reporter

Lecz nie tylko ona przykuła uwagę doborem stroju. W centrum uwagi znalazły się również m.in. Julia Szeremeta, Aleksandra Mirosław, Małgorzata Rozenek-Majdan, Sandra Zmarzlik, Anastazja Kuś, Katarzyna Zillmann, Maja Włoszczowska oraz Klaudia Zwolińska.

Julia Szeremeta AKPA

Anastazja Kuś Hornet Reporter

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar Hornet Reporter

Aleksandra Mirosław Pawel Wodzynski East News

Bartosz Zmarzlik z żoną Pawel Wodzynski East News

Maja Włoszczowska Pawel Wodzynski East News

Klaudia Zwolińska Pawel Wodzynski East News

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan AKPA AKPA

