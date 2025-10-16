Anna Lewandowska w ostatnich latach zaczęła bardziej interesować się modą i eksperymentować ze swoim stylem. Typowo sportowe "outfity" z czasem ewoluowały w te bardziej zmysłowe i kobiece, co - jak sama przyznała - było efektem nie tylko odważniejszego podejścia do mody, ale również zmianą jej charakteru oraz tego, jak postrzega ona siebie.

"Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu" - wyznała niegdyś w felietonie dla "Twojego Stylu".

Anna Lewandowska zaproszona na pokaz Victoria's Secret. Olśniła stylizacją

Małżonka Roberta Lewandowskiego coraz częściej zaznacza swoją obecność w świecie mody - nawiązuje różnego rodzaju współprace z markami modowymi, a najnowsze kolekcje słynnych projektantów oraz domów mody ogląda z pierwszych rzędów widowni. Nie inaczej było w przypadku tegorocznego pokazu Victoria's Secret. Eventy organizowane przez amerykańską markę od wielu już lat uznawane są za jeden z najbardziej emocjonujących momentów w świecie mody. Wiele kobiet z całego świata z zapartym tchem ogląda pokazy VS, obserwując na wybiegu ikony świata modelingu, w tym takie osobistości jak m.in. Adriana Lima, Gigi Hadid, Romee Strijd, Elsa Hosk, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes czy Josephine Skriver.

W tym roku Anna Lewandowska miała okazję na własne oczy zobaczyć słynne "Aniołki" Victoria's Secret w akcji - otrzymała bowiem zaproszenie od marki i bez wahania wyruszyła w podróż do Nowego Jorku. Swoimi doświadczeniami WAG piłkarskiej reprezentacji Polski chętnie dzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Już na evencie poprzedzającym pokaz mody Anna Lewandowska skradła show - postawiła bowiem na odważną sukienkę w czarnym kolorze z prześwitującymi elementami z siateczki. Podczas tego wydarzenia trenerka fitness miała okazję spotkać się z innymi postaciami doskonale znanymi fanom sportu - do Nowego Jorku zawitała bowiem również dawna rywalka Agnieszki Radwańskiej, mistrzyni Rolanda Garrosa z 2008 roku i dawna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Ana Ivanović.

Podczas pokazu Polka także nie zawiodła - ponownie postawiła na kreację w czarnym kolorze, tym razem jednak nieco krótszą i w wycięciami na ramionach, przy dekolcie i na brzuchu.

